Vydírání a ohrožení zdraví? Policie znovu řešila schizofrenika, který zabil matku a otčíma

PRAHA Poslední stopy po muži, který před osmi lety spáchal dvojnásobnou vraždu a jenž byl ještě loni v policejním pátrání po propuštění z ústavního léčení, vedou po odbočce v zahraničí do Prahy. Spletitý příběh Jana Reitingera, který byl zproštěn obžaloby, protože soud zabití vlastní matky a otčíma přičetl stavu, v němž byl nepříčetný, ještě nedávno znovu rozepisovala policie. Jeho údajně nežádoucí jednání řeší i na Praze 4, kde patrně bydlí.

Jan Reitinger (jde o nové jméno muže, jenž před osmi lety zabil svou matku a otčíma, tehdy ještě jako Jan Heidinger - pozn.red.) byl sice v minulosti soudem zproštěn obžaloby z dvojnásobné vraždy spáchané v roce 2010 s odůvodněním, že byl v době činu nepříčetný, policie se ovšem jeho osobou musela ještě nedávno znovu zabývat.

Jeho pobyt na svobodě v hlavním městě patrně není zdaleka bez škraloupu. Nasvědčuje tomu hned několik momentů. Kriminalisté z metropole jej totiž vyšetřovali pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, třebaže se nakonec nic z toho nepotvrdilo a případ byl odložen.

K údajných deliktům, kterých se měl muž dopustit, pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan pro server Lidovky.cz uvedl následující: „Prošetřováním kriminalisté došli k závěru, že jednáním dotyčného nebyla naplněna skutková podstata ani ublížení na zdraví, ani nebezpečného vyhrožování. Z tohoto důvodu kriminalisté prošetřování ukončili odložením dle trestního řádu, že se trestný čin nestal“.

Tím ovšem jméno muže z kauzy vraždy Malhockých nezůstává bez jizvy. Nové informace nasvědčují tomu, že policie ví o tom, že se v poslední době zdržuje v Praze. Záležitost totiž policisté odevzdali příslušnému správnímu orgánu - v tomto případě Městské části Praha 4 - pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Jak toto řízení dopadlo, policie již neví. „Rozhodnuto bylo,“ napsal v krátkosti mluvčí čtvrté městské části Jiří Bigas. Bližší informace o správním řízení ovšem nemohl uvést.

Jak již v loňském roce citoval deník Mladá fronta Dnes policejní informace, muž trpící schizofrenií po propuštění z ústavu v Bohnicích s podmínkou ambulantního léčení v cestoval po Indii, Íránu nebo Krymu, čímž nesplňoval doporučení psychiatrů. Tedy léčit se ambulantně.

O to závažnější je fakt, že byl od poloviny února do začátku března loňského roku vedený jako hledaná osoba. A to pro právě podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování, kterých se měl Reitinger, původním jménem Jan Heidinger, dopustit právě po propuštění z Bohnic.

Policie od něj žádala vysvětlení. Při pátrání pomáhali kolegům v Praze i jihočeští kriminalisté. Nakonec státního zástupce na Praze 4 rozhodl o tom, že má být se seznamu hledaných osob smazán.