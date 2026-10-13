Vedení školy dostalo podnět, který všechny dost vyděsil. „Můžu říct jen to, že jsme měli určitý podnět zvnějšku. Odkud přesně, vám sdělit nemůžu, každopádně to byla dnešní, tedy čerstvá informace,“ prozradil redakci iDNES.cz ředitel základní školy v Lukách nad Jihlavou Michal Vrzáček.
Krátce nato se škola obrátila na policii. „Ten postup jsme zvolili i na základě toho, že půl roku zpátky jsme absolvovali školení ohledně aktivního útočníka. Proto jsem teď ihned volal metodikovi, který mi na základě informací, co jsem mu předal, doporučil, abych hned kontaktoval policii,“ vysvětloval ředitel.
Za rychlé rozhodnutí později policisté vedení školy v Lukách chválili. „Škola nic nepodcenila, reakci vedení bychom chtěli vyzdvihnout,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Hlídky dorazily na místo kolem deváté hodiny
Podle ní se v oznámení objevilo, že jeden z žáků se choval neobvykle. „Z jeho strany se mělo jednat především o neurčité výhrůžky vůči ostatním spolužákům a škole,“ oznámila.
Policie na místo dorazila kolem 9. hodiny. „Vzhledem k tomu, že mohlo hrozit nebezpečí, že žák bude ve svém zvláštním chování a jednání pokračovat, byly ke škole vyslány policejní hlídky k provedení šetření a nezbytných úkonů,“ dodala Čírtková.
K žádnému bezprostřednímu ohrožení žáků či učitelů však nedošlo. „Vše bylo podchyceno včas,“ ujišťoval Vrzáček. „Rodičům následně poslali zprávu dopoledne, aby o všem věděli a třeba si i popovídali se svými dětmi o zodpovědnosti za určité věci či vyjádření, které říkají či je umisťují někde na sociálních sítích.“
Podobnou osvětu prý každopádně průběžně dělají i pedagogové na škole. „Máme i preventivní programy, v tomhle směru se snažíme,“ hlásil ředitel loucké školy.
Podobný případ se v Lukách ještě nestal
V minulosti takovou situaci nicméně zatím na zmiňované škole na Jihlavsku nezaznamenali.
A jak dopadl žák, kvůli kterému dnešní manévry vznikly, odvezli si ho policisté s sebou? „Nic konkrétního o něm vám říct nemůžu, nezlobte se,“ reagoval Vrzáček.
Starosta obce, která je zřizovatelem školy, Martin Dvořák, zatím událost komentovat nechtěl, protože s ní ještě není obeznámený.
„Ve věci budeme dál provádět šetření a úkony jsme zahájili pro podezření z nebezpečného vyhrožování,“ dodala Čírtková.