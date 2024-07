Výhrůžky pobodáním nebo násilí po pracovní době kvůli kradenému zboží. Ostrahy denně čelí násilí

Jejich původci jsou často opilí nebo pod vlivem drog takovým způsobem, že ani pořádně nevědí, co dělají. Nebezpečné jsou také organizované skupiny zlodějů. Serveru Lidovky.cz to řekl člověk z prostředí bezpečnostních agentur, jehož identitu redakce zná.

Naposledy vzbudil pozornost případ ženy zadržené v příbramském supermarketu. Ta nastříkala strážnému do očí pepřový sprej a Krajský soud v Praze její jednání označil jen za přestupek. Podle serverem Lidovky.cz oslovených advokátů se však zbraní rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. „Zbraní může být kámen, krumpáč, topůrko od sekery, větev i květináč. Ale může to být i to, co je zbraní samo o sobě, tedy pistole, puška a stejně tak i slzný či pepřový sprej,“ sdělil advokát Tomáš Nahodil.