Chcípni, kupuji pistoli. Výhrůžky chodí politikům denně, vážné přebírá policie

„Pokud Andreji vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho ‚raka‘, co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buďto prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte, a tím si zachráníte nejen život, ale i čest,“ citoval Babiš v úterý na speciální tiskové konferenci z dopisu, který obdržel.

Následně uvedl, že v dalších dnech už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň.

Na prohlášení však reagovali ostatní politici. Jakékoliv vyhrožování odsoudili. Současně však upozornili, že pro všechny z nich jde o poměrně každodenní záležitost.

„Ty špinavá m*dko, kupuji pistoli a takové válečné štváče jako ty a (premiér Petr) Fiala budeme střílet. Nechcete mír, ale válku,“ zveřejnila například na svém Twitterovém účtu jeden ze vzkazů předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová.

„Anonymní výhružky dostávám v podstatě denně. Ať už se jedná o e-maily, zprávy či komentáře na sociálních sítích nebo i psané dopisy,“ popsala následně pro iDNES.cz.

Většinou se podle ní jedná o „pouhé“ urážky, které ignoruje. „Ale výslovné výhrůžky řeším vždy s policií. Několik pachatelů už bylo i odsouzeno. Výhrůžky smrtí, ať už mně nebo dokonce mým blízkým, jsou za hranou přijatelného chování. Mít vlastní pohled na různé problémy můžeme mít všichni, ale výhrůžka není názor,“ dodala.

Řešení? Snižovat napětí ve společnosti

A podobně hovoří i ostatní. Třeba již zmíněný premiér Fiala. „To, že politici dostávají výhružky písemnou formou, nebo jim je vyhrožováno i na sociálních sítích, není bohužel nic výjimečného a dostávám je i já. Je to bohužel součást toho, co politik musí snést a unést,“ myslí si.

Způsob, jak se tomu postavit, podle něj spočívá ve snaze snižovat napětí ve společnosti. „Je potřeba jakékoliv formy výhružek a násilí odsoudit. Nic takového do společnosti a politiky nepatří, a musíme se proti tomu všichni společně bránit,“ dodává.

Ministr vnitra Vít Rakušan zase sdílel zprávu, kterou dostal před asi dvěma týdny: „Tvoje děti se jmenují Agáta, Matěj a Jonáš. Vím, na kterém hřišti si hrají.“

„Sprosté nadávky dostávám do své mailové schránky i do zpráv na sociálních sítích denně. Anonymní výhružky násilím pak chodí několikrát do měsíce. V některých zvlášť závažných případech tyto výhružky řeším s policií,“ popsal ministr a předseda hnutí STAN. Vypustit něco takového do veřejného prostoru, by jej prý však normálně nenapadlo.

Podobně hovoří i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Za dobu, co jsem v politice, čelím velkému množství vulgárních útoku na sebe i svoji rodinu, včetně výhrůžek násilných. V posledních měsících po událostech v Bratislavě již reaguji tak, že tyto podněty předávám policii, která je v jejich řešení velmi úspěšná,“ popsal s odvoláním na případ střelby před nočním klubem určeným převážně pro členy LGBTQ+ menšiny.

Ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš říká, že různě závažné výhružky, nenávistné vzkazy či verbální útoky přichází každý týden. „Řešíme to adekvátně závažnosti, nemám potřebu k jednotlivým případům svolávat tiskové konference či je medializovat, ale je nutné o této problematice mluvit. Protože s výhrůžkami se potýká bohužel i řada mých kolegyň a kolegů, stejně tak novinářů a novinářek a obecně lidí působících ve veřejném prostoru,“ uvedl.

Výhružky či podněcování k násilí podle něj on i celá strana odsuzují. Současně však poukazuje na ironii toho, že kromě prezidenta Miloše Zemana a předsedy SPD Tomia Okamury to je podle něj právě Babiš, kdo na strašení, bičování emocí, radikalizaci a štvaní lidí proti sobě vybudoval celou kariéru. „Pokud mu tedy opravdu vadí vyhrocený stav ve společnosti, jak tvrdí, měl by s nápravou začít v první řadě u sebe, protože na současném stavu má nezanedbatelný podíl,“ myslí si.

Výhružkám ostatně čelí i Bartošem zmíněný Zeman. Alespoň podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Pan prezident za dobu svého působení v politice od roku 1989 obdržel mnoho výhružek, mnohem důležitější je ale podpora, které se mu dostávalo, a která vedla k tomu, že mnohokrát zvítězil v demokratických a svobodných volbách. Jako informovaný optimista se proto pan prezident ohlíží za tím, co bylo v politické dráze dobré,“ uvedl.

Jednotlivé případy řeší policie i soudy

Řada případů ostatně proběhla médií nebo se dostala k soudu. Namátkou výhružky, které v minulosti dostal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. „Kulku do palice a je od něj klid z***a,“ napsal tehdy muž v diskusi na Facebooku pod anonymní přezdívkou. Starosta se s ním soudí.

Ten tehdy dokonce musel v souvislosti s odstraněním sochy ruského maršála Koněva z náměstí Interbrigády na Praze 6 získat policejní ochranu. „Vlastně od chvíle, co se začalo mluvit o soše maršála Koněva, mi začaly chodit různé invektivy a přerostlo to až do nechutných výhrůžek fyzickou likvidací nejen mne, ale i mé rodiny,“ popsal tehdy Kolář.

Pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová zase vloni vyhrála soud nad Nelou Liskovou, která o ní šířila dezinformace a přispívala tak ke kyberšikaně. Té Richterová dle svých slov čelí neustále. „Nejčastěji se týkají mého vzhledu, ale čelila jsem i výhružkám znásilnění či zabití,“ popsala.

Podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka policie konkrétní data o počtech nahlášených výhružek veřejně známým osobnostem nesleduje, kolik těchto oznámení dostává, tak neví. „Obecně lze říct, že pokud někdo obdrží výhružný vzkaz, kvůli kterému se obává o své zdraví či život, měl by se na policii obrátit,“ uvedl.