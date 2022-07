Dezinformátorovi hrozí za výhrůžky Hayatu Okamurovi pokuta až 20 tisíc

„Případ byl postoupen na Obvodní ředitelství policie Praha 1. Bylo to kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a oznámeno na místně příslušný správní orgán, který to teď řeší,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek pro Novinky.cz s tím, že věc mají nyní v gesci úředníci Městského úřadu pro Prahu 1. Muži hrozí pokuta do 20 tisíc korun.

Ke střetu Hayata se Zítkem došlo v červnu. „Čumíte jako kr*tén, okrádáte národ,“ nadával Pavel Zítko lidoveckému politikovi před Poslaneckou sněmovnou a vyhrožoval mu, že se mu „splaší kladiva“. Známý podvodník a dezinformátor tam demonstroval spolu s dalšími zastánci Ruska. Poslanec se pokusil s nimi diskutovat.

Na záznamu Zítko na Okamuru sprostě křičí a obviňuje ho z toho, že je zloděj a lhář. Okolo postávají další příznivci Ruska a zpovzdálí se přidávají. Poslanci nezmizí úsměv ze rtů, postává mezi agresivními dezinformátory a snaží se jim rozumně oponovat.

Zítko se v roce 2019 „proslavil“ jako obchodník s neexistující kryptoměnou. Jeho společnost ze Švýcarska nabízela poukázky na falešné virtuální peníze s příslibem uložení v bance, která ještě neměla ani licenci. Později se stal jednou ze známých tváří bojovníků proti koronavirovým opatřením a vakcínám. Na pandemii vydělával, když si nechával od svých podporovatelů posílat peníze na účet spolku Srdcem pro vlast, který ovládá. Lidé mu poslali statisíce korun, upozornily tehdy Hospodářské noviny.

Po počátku ruské invaze se Zítko přiklonil na stranu Putina. Tvrdí, že pod Ukrajinou je 32 tisíc mil tunelů, ve kterých jsou mučeny a znásilňovány děti pro produkci speciální látky adrenochrom. Putin prý přišel zjednat pořádek. Zítko šíří kremelskou propagandu o denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny.

K pronásledování veřejně známých osobností docházelo během koronavirové pandemie opakovaně. Několikrát se ho dopustil Patrik Tušl, který vyhledával a natáčel imunologa Václava Hořejšího i předsedu České lékařské komory Milana Kubka. Oba dehonestoval a kladl jim různé otázky týkající se například povinného očkování. Tušla z nebezpečného pronásledování a trestného činu výtržnictví obvinila policie.