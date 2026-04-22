Suspendace doktoranda kvůli Macinkovi? Nejednáme na objednávku, odmítá fakulta

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy po kritice šéfa Motoristů Macinky doktoranda Róberta Repku suspendovala, informoval v úterý server Seznam Zprávy.
Nepovinný předmět se na fakultě vyučoval od loňského roku, příští rok si ho studenti už nebudou moci zapsat. Důvodem je podle Seznam Zpráv formulace v sylabu, nad níž se pozastavil i ministr.
Jednou z podmínek zakončení předmětu měla být skupinová prezentace či video o „tréninku blokády, narušení dopravy či sabotáže toku fosilních paliv,“ citoval Macinka v pořadu XTV.
Macinka v pořadu také prohlásil, že Univerzita Karlova „vychovává teroristy“. Upozornil mimo jiné na to, že sabotáž je v Česku trestným činem.
„Žádného vyučujícího nevyhodila“
Nyní se k věci vyjádřila i fakulta. „Problematickou formulaci v zadání úkolu pro studující - určeného jako podklad pro kritickou diskusi v semináři – zjistilo v sylabu předmětu Úvod do klimatické krize vedení fakulty a garant kurzu již na konci března, tedy týden před vystoupením pana Macinky,“ uvedla v tiskové zprávě děkanka fakulty Věra Sokolová. Macinka v pořadu vystoupil 7. dubna.
Poukázala na screenshot z univerzitního elektronického systému, kdy garant podle fakulty formulaci odstranil ze sylabu předmětu již 31. března, neboť byla podle školy vyhodnocena jako nepřijatelná.
„S ohledem na to, že garant kurzu je zodpovědný za podobu sylabu a problematická formulace v sylabu skutečně na počátku semestru byla, byl vedením fakulty z kurzu odvolán. Rovněž byl z výuky, nikoli ze studia, suspendován doktorand, který kurz administroval, vyučoval a zadání skupinového úkolu připravil,“ doplnila Sokolová.
Podle jejích slov dané kroky vedení fakulty považuje za správné a adekvátní, a nadále si za nimi stojí. „Je důležité zdůraznit, že fakulta ale žádného vyučujícího nevyhodila ani nepropustila, a ani tak neplánuje činit,“ zdůraznila děkanka s tím, že fakulta věc řešila dříve, než Macinka vystoupil v XTV.
Redakce iDNES.cz shání vyjádření doktoranda Repky.
„Stojí na principech akademické svobody“
„Nereagovala tak na jeho tvrzení, kterému se dle některých servilně podřídila,“ doplnila Sokolová. Média podle ní věc zkreslila. „Výuka problematiky klimatické změny a jejích dopadů má na fakultě samozřejmě nadále své místo,“ uvedla dále.
Fakulta humanitních studií UK je podle jejích slov oborově různorodá a názorově pluralitní akademická instituce.
„Stojí na principech akademické svobody, otevřené diskuse, respektu k rozmanitosti a citlivosti k etickým otázkám. Tyto principy zahrnují i možnost kriticky analyzovat společenské a politické jevy, včetně těch, které mohou být ve veřejném prostoru vnímány jako kontroverzní či nepohodlné,“ sdělila.
Fakulta zároveň podle ní jednoznačně odmítá, nepodporuje a nepřipouští jakékoli formy násilného jednání. „Akademická svoboda není bezbřehá, je nutné ji vyvažovat odpovědností, pluralitou názorů a důrazem na argumentaci založenou na ověřitelných datech. Takové prostředí považujeme za klíčové pro prevenci jednostrannosti i radikalizace a takové prostředí na fakultě důsledně prosazujeme a rozvíjíme,“ zdůraznila.
„Fakulta zavedla přísnější kontrolu“
Proděkanka pro vnější vztahy Ludmila Lacková doplnila, že vedení fakulty v uplynulých týdnech systematicky prověřovalo sylaby vyučovaných předmětů. V rámci kontroly zjistila, že sylabus u daného předmětu obsahoval v zadání úkolu pro studující - určeného jako podklad pro kritickou diskusi v semináři - formulaci, kterou vedení fakulty vyhodnotilo jako obsahově nevhodnou a neslučitelnou se standardy pedagogické praxe.
„Fakulta situaci neprodleně prošetřila a přijala okamžitá nápravná opatření. V probíhajícím semestru je předmět dokončován pod vedením vedoucí katedry, která zadání úkolu přeformulovala, pod původním zadáním tedy žádná studentská práce nevznikla,“ uvedla Lacková s tím, že v příštím roce se s předmětem nepočítá.
„Fakulta zároveň zavedla přísnější kontrolu pedagogické činnosti doktorandů,“ podotkla. Z kontroly sylabů podle ní vyplývá, že se jednalo o ojedinělé nedopatření, které bylo způsobeno jednotlivcem a neodráží standardní praxi fakulty.
„Označování fakulty některými jako instituce, která „vychovává teroristy,“ nemá žádnou oporu ve skutečnosti a je v přímém rozporu s dlouhodobě uplatňovanými akademickými, etickými a pedagogickými standardy fakulty,“ dodala Lacková.