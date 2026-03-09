Vyjádření Zelenského vůči Orbánovi označil Babiš za velmi nestandardní

  14:03
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš i šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura se zastali maďarského premiéra Viktora Orbána. „Vyjádření pana Zelenského vůči Viktoru Orbánovi bylo velmi nestandardní,“ řekl Babiš po jednání vlády. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se ohradil proti tomu, že Maďarsko blokuje půjčku Ukrajině, na níž se dohodla Evropská unie.

Napětí mezi Ukrajinou a Maďarskem se vyostřilo v lednu, kdy ustaly dodávky ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ropovod poškodil ruský útok.

Orbán přesto obvinil Kyjev, že spuštění ropovodu blokuje s úmyslem ovlivnit volby v Maďarsku. Budapešť blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku.

Zelenskyj řekl, že opravy ropovodu mohou být dokončeny do měsíce a půl. „Doufám, že to té jedné osobě bude stačit a že jedna osoba v EU nebude blokovat 90 miliard eur či první tranši, a ukrajinští vojáci tak budou mít zbraně. Jinak předáme adresu této osoby naší armádě, našim chlapcům, ať si s ním popovídají po svém,“ řekl Zelenskyj. Maďarská vláda to označila za vyhrožování.

„Je potřeba jasně veřejně odmítnout vyhrožování ukrajinského prezidenta Zelenského de facto fyzickým násilím vůči maďarskému premiérovi Orbánovi,“ řekl v pondělí Okamura.

