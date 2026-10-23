Zvláštní atmosféra provází aktuální povolební vyjednávání o koalici v Českých Budějovicích. Zatímco v minulých obdobích začínaly první schůzky hned po sečtení hlasů a politici byli neustále na telefonu, nyní je až překvapivý klid. Ani dva týdny od voleb tak není na první pohled vůbec jasné, kdo bude vládnout krajskému městu.
Při detailnějším pohledu ale začínají být některé věci zřejmé. Redaktor iDNES.cz mluvil se členy vyjednávacích týmů, ale i dalšími politiky ze zákulisí. Podle ohlasů už není ve hře spolupráce hnutí Naše Česko (NČ) a ANO. „Máme za sebou druhé kolo s Občany pro Budějovice (OPB) a STAN, v pátek budeme jednat s Piráty a pak lidovci a TOP 09. Naše Česko nás k dalšímu jednání nevyzvalo a hejtman Martin Kuba sdělil, že ho s námi ani neplánují,“ reagoval ve čtvrtek lídr ANO Viktor Lavička.
Hejtman o tom dost otevřeně mluvil v pořadu Interview ČT24. „S hnutím ANO jsme si jen popsali situaci. Ve městě i na kraji jsme se to posledních šest let snažili vždy složit bez něj a pokaždé se to podařilo,“ uvedl s tím, že kdyby o to Naše Česko usilovalo, už by se dohodli. „Nejednáme s nimi,“ doplnil Kuba.
Také zdůraznil, že je zatím nikdo neobešel a koaliční potenciál mají a také v jiných městech koalice uzavírají. Rovnou ale dodal, že Budějovice jsou v tomto specifické a nepotřebují zde koalici kvůli křeslům ve vedení města.
A podobně se vyjadřují i další členové Našeho Česka. Zatímco dříve byla vyjednávání vítězů voleb tvrdá, teď to tak vůbec nevypadá. Někteří politici ze zákulisí tak mluví o tom, že je NČ připravené jít klidně i do opozice, protože se pak bude snáz soustředit na krajské a parlamentní volby, ve kterých chce uspět.
Této možnosti nahrává i skutečnost, o níž mluvil třeba právě Viktor Lavička. Je to programová shoda. A tu má třeba ANO určitě větší s OPB a STAN než s NČ. Občané pro Budějovice a ANO už spolu navíc vládli, a tak by se společně vrátili třeba ke zklidnění dopravy v centru Budějovic a opět by zřídili útvar hlavního architekta či přímo post architekta města. O to naopak NČ nestojí.
„Programové průniky tam máme a dost se potkáváme. Je pro nás zásadní třeba i kultivace veřejného prostoru,“ potvrdil Lavička s tím, že po víkendu by mohlo být mnohem více jasno.
Do 9. listopadu koalice bude, ujišťují
Vypadá to tak, že to mají ve svých rukách STAN s OPB. A ti jsou zatím ohledně vyjednávání ve vyjádřeních nejopatrnější. Nijak se nevyhraňují a lídr OPB Tomáš Chovanec nechce být prakticky v ničem konkrétní.
„Kdybychom měli zisk třicet procent, tak si můžeme diktovat podmínky,“ uvedl mimo jiné Chovanec. Necelých 30 procent a 15 křesel v 45 členném zastupitelstvu má právě Naše Česko. To si ale nějaké zásadní podmínky nekladlo, jeho přední členové spíš při každé příležitosti opakují, jak osobní byla předvolební kampaň proti nim a že to zanechalo šrámy.
Může to být všechno jen hra a NČ se dohodne s OPB a STAN a ještě si k sobě vezmou lidovce s TOP 09, kteří mají tři zastupitele. V zákulisí se ale mnohem více mluví o koalici OPB se STAN, ANO, Piráty a Společně pro Budějovice (lidovci a TOP 09), možná i s ODS.
Ač může na papíře taková spolupráce vypadat politicky až příliš divoce, v Budějovicích je podle některých ohlasů reálná, a dokonce už se řeší rozdělení konkrétních oblastí či počty uvolněných a neuvolněných radních. Oficiálně to ale všichni oslovení rychle odmítli a na rozdělení míst v radě a vedení města podle nich ještě nepřišla řeč. „Do schůze zastupitelstva se ale koalice nepochybně uzavřít zvládne,“ zmínil Chovanec. Jednání bude 9. listopadu.
Společně pro Budějovice se pak také nevyhraňují. Velkou chuť podílet se na vládnutí nezastírají Piráti. „Když nepočítám Naše Česko, tak jsem měl už na začátku jednání pocit, že pět zbývajících stran má v mnoha ohledech podobné cítění a program,“ uvedl Erik Ferchenbauer, nový předseda zastupitelského klubu Pirátů.
Trochu stranou dění se zdá být ODS. Její jihočeský předseda a zastupitel Jiří Borovka zmínil, že si myslí, že by koalici mělo vytvořit vítězné Naše Česko, aby dotáhlo rozdělané projekty. V takovém případě by ODS určitě byla v opozici.