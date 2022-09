ODS o koalici v Budějovicích jedná společně s lidovci a TOP 09. Vezmou ANO?

Z osmi křesel v zastupitelstvu jich má ODS najednou 16, a tak vše směřuje k tomu, že Budějovice budou mít poprvé primátorku – jedničku kandidátky Dagmar Škodovou Parmovou. Spojením s lidovci a TOP 09 při vyjednáváních drží už 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů.

To také znamená, že už by občanské demokraty reálně nikdo neměl vyšachovat ze hry o vládu nad krajským městem. Skutečnost, že by některé z ostatních uskupení uzavřelo koalici s SPD (4 křesla), se nejeví jako pravděpodobná. Byť se tomu třeba ANO vyloženě nebránilo.

ODS se Společně pro Budějovice se dohodly na alianci, která má být zárukou, že se při dalších vyjednáváních nijak nepodrazí.

Ještě v sobotu večer čerstvě po sečtení hlasů usedli zástupci ODS k prvnímu jednání. A to s hnutím ANO, které sice skončilo druhé, ale o jeden mandát si polepšilo a bude mít 13 zastupitelů. Podle prvních ohlasů z obou táborů bylo patrné, že právě tato dvě uskupení se mohou spojit a budou v krajském městě vládnout další čtyři roky.

Dohromady mají 29 křesel, plus tři další od Společně pro Budějovice, to by byla početně velmi silná koalice. Ta je však možná i bez hnutí ANO, ale naopak s Občany pro Budějovice se šesti zastupiteli, plus třeba ještě Piráty s dalšími třemi mandáty. „V neděli jsme se sešli s možnými koaličními partnery. Zatím šlo jen o prvotní oťukávání. Další jednání budou pokračovat v následujících pracovních dnech,“ zhodnotila dnes Dagmar Škodová Parmová.

Oficiálně jsou však zatím politici v prohlášeních spíš opatrní a nechtějí nic uspěchat.

ANO už jednalo i s SPD

Vítězná ODS si podle kandidátky na primátorku Dagmar Škodové Parmové může podmínky přizpůsobovat svému programu. „Ústupky v tuto chvíli dělat nechceme. Budou následovat samozřejmě různá vyjednávání, ze kterých třeba na konci měsíce vzejde nějaký kompromis,“ řekla dále. Odmítla možnost koalice s SPD. To získalo čtyři křesla a v Budějovicích bude v zastupitelstvu poprvé, naopak radnici opouští komunisté. ODS si také bude chtít vzít na radnici na starost ty nejdůležitější oblasti - finance či dopravu.

Jiří Svoboda a ANO už naopak s SPD jednali. „Myslím si, že v Budějovicích bude zachovaná tradice a bude se táhnout několik týdnů, než se koalice stanoví. Všechny varianty jsou možné. Nikdo se před nikým nijak zvlášť neuzavírá. Máme za sebou včerejší jednání s ODS a OPB, dnes jsme jednali s Piráty a SPD. Zítra ráno se potkáme s KDU-ČSL a TOP 09,“ vyjmenoval v neděli Svoboda, který město vedl osm let.

Dodal, že si včera s nikým neplácli ani se nerozešli ve zlém. Zároveň také řekl, že upřednostňuje širší složení koalice než jen ze dvou stran. „Čím více hlasů má koalice v zastupitelstvu, tím jednodušší je projednání celé řady věcí,“ podotkl.

U OPB byla v sobotu večer atmosféra mnohem komornější. Přece jen Juraj Thoma a spol. chtěli více. Místo devíti mandátů jich teď mají jen šest. Thoma s Ivo Moravcem a Tomášem Chovancem, tedy tři dosavadní náměstci primátora, ještě v noci také putovali městem a absolvovali první jednání. „Byť jsou karty nějak rozdané, tak určitě neskládáme zbraně a budeme při vyjednáváních také aktivní. Pořád jsme třetí nejsilnější uskupení,“ sdělil Thoma. Bývalý primátor je známý tím, že je při vyjednáváních velmi zdatný, což OPB dává jisté šance.

To, že by si plácl právě s ODS a především Martinem Kubou, je však zatím méně pravděpodobné. Kuba už před volbami oznamoval, že pokud vyhrají a budou vládnout, bude chtít být také v radě. S Thomou se historicky příliš v oblibě nemají, a tak už v sobotu večer ze štábu znělo, že je šance na tuto spolupráci malá. Navíc ODS se v kampani nejvíce vyhraňovala právě proti Občanům pro Budějovice.

Pokud tedy nakonec vznikne ta nejpravděpodobnější koalice ODS, ANO plus Společně pro Budějovice, bude to pro město znamenat například usilování o vybudování nového mostu přes řeku Vltavu u papíren v Rožnově. Tlak pak bude určitě i na stavbu podjezdu pod nákladovým nádražím.

Otázkou je, jak se nové vedení města postaví ke zklidnění dopravy v centru. Někteří členové ODS se vůbec netajili tím, že současná verze je špatně nastavená a na podobné změny v dopravě teď není ten správný čas. Úprava je to nicméně trvalá, takže ji nebude možné zrušit ze dne na den.

Určitě se pak také začnou stavět městské byty, pravděpodobně i rekonstruovat KD Slavie a velká snaha bude postavit dům pro seniory.