Voda mezi filharmoniky, desetitisíce lidí bez proudu. Bouřky zahltily hasiče

První vlna bouřek přešla od Pošumaví přes Čechy na severovýchod. Druhá se odpoledne vytvořila v Rakousku a přes Vysočinu došla na Moravu.

Po večerní a noční bouřce bylo ráno bez elektřiny kolem 30 000 domácností. Nejhorší byla situace v Moravskoslezském, Jihomoravském a Libereckém kraji. Hasiči měli kvůli bouřkám přes 1000 výjezdů, nejčastěji odstraňovali popadané stromy. ČHMÚ zaznamenal nejvyšší náraz větru v Mošnově, a to 100 km/h.

Kvůli nočním bouřkám museli hasiči v Moravskoslezském kraji opět odstraňovat stromy a polámané větve. Výjezdů ale mají podstatně méně než ve středu, kdy region rovněž zasáhly silné bouřky.

Nejvíce zásahů měli hasiči z noci na Novojičínsku, kam vyjížděli ke 45 událostem, a dále pak na Ostravsku, kde to bylo 23 zásahů. „V ostatních okresech se jednalo o jednotky zásahů. Hasiči ve většině případů odstraňovali stromy a polámané větve,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

V noci na sobotu hasiči měli kvůli počasí 82 výjezdů, po středeční bouři se počet výjezdů souvisejících s počasím vyšplhal až na 945. Středeční bouřka způsobila v kraji podstatně větší škody. Nejvíce zasáhla Ostravsko. Poničena byla například střecha jedné z budov památkově chráněného Trojhalí Karolina, bouře lámala a vyvracela stromy i v oblíbených Komenského sadech nebo v ostravské zoo, která ve čtvrtek zůstala z bezpečnostních důvodů uzavřená.

Hasiči na Vysočině vyjížděli od pátečního večera do sobotního rána ke čtyřem desítkám zásahů spojených s následky bouřek. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Vyplývá to z vyjádření mluvčí krajských hasičů Petry Musilové.

„Nejvíce zásahů měli hasiči na Třebíčsku,“ uvedla. První výjezdy měli na Vysočině kvůli počasí po pátečních 18:00. Nad dnešním ránem se pak situace zklidnila. Kvůli popadaným stromům v noci nejezdily některé železniční spoje, nyní je provoz v regionu všude obnoven.

Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami s přívalovým deštěm, kroupami a nárazovým deštěm platila pro větší část Vysočiny do páteční půlnoci. Podle předpovědi meteorologů bude dnes nejprve oblačno až zataženo, místy může pršet a lokálně se opět vyskytnout bouřky. Přes den se postupně vyjasní.

Na jižní Moravě hasiči hlavně odčerpávali vodu

Brněnští hasiči v noci čerpali vodu ze zatopených sklepů, podzemních garáží a také velkých lagun na silnicích. Nad krajem se přehnala silná bouře, nejvíce škod zanechala právě v Brně, na Brněnsku a Blanensku. Od pátečního večera do dnešního rána vyjížděli hasiči kvůli následkům deště a větru na 272 míst, další zásahy ještě přibývají. Nikdo se nezranil, řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Nejvíce zásahů si vyžádaly popadané stromy a větve. Ráno byla kvůli tomu například uzavřená silnice mezi Adamovem a Křtinami na Blanensku. Mezi Adamovem a Blanskem zase voda zaplavila traťovou kolej, což podle webu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje způsobilo zdržení některých regionálních vlaků. České dráhy na místě zasahují, zprovoznit by se úsek měl do dvanácti hodin. Více informací o výlukách naleznete na stránkách dopravce.

Laguny se po vydatném dešti objevily například v Jedovnické a Hradecké ulici v Brně. „Čtyři hodiny jsme čerpali vodu z podzemních garáží v Purkyňově ulici,“ doplnil Venclovský.

„Tak teď už snad každý uzná, že Brno to Janáčkovo kulturní centrum opravdu potřebuje! Hudebníkům Filharmonie Brno dnes (v pátek) napršelo (nejen) do houslí. Uvnitř divadla, které je teprve pět let po velké rekonstrukci. Ale poslední koncert sezony statečně dohráli,“ moderátorka Zuzana Petrů.

U laguny v Jedovnické ulici pomáhali řidičům také brněnští strážníci. „Po skončení zásahu našli v jízdních pruzích dvě různé registrační značky, které se pravděpodobně uvolnily z aut, jejichž řidiči se ještě před příjezdem strážníků a hasičů rozhodli vodu překonat,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Na Kolišti v centru Brna uvázlo auto na zatopené silnici. Do nedalekého Janáčkova divadla zateklo stropem o pauze koncertu Filharmonie Brno.

„Průtrž mračen na několika místech ve městě odplavila i poklopy od kanálů. Odkryté vpusti mohly být nebezpečné pro vozidla, ale také pro chodce. Strážníci je tedy zabezpečili. Víka vraceli na místo například dvakrát v Řečkovicích, dále v Žabovřeskách, Jundrově, Bystrci, v Králově Poli i centru Brna,“ uvedl Ghanem.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Padesát výjezdů v Olomouckém kraji

Hasiči v Olomouckém kraji v noci na dnešek po bouřkách odstraňovali popadané stromy z komunikací. Na 17 místech, převážně na Prostějovsku a Přerovsku, také čerpali vodu ze sklepů a garáží. Zaměstnal je i utržený hromosvod na elektrické rozvodně. V souvislosti s bouřkami zasahovali v noci v kraji u 50 událostí, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

HZS Olomouckého kraje ⛈️ Během noci jsme v souvislosti s bouřkami zasahovali v kraji u 50 událostí. Jednalo se o popadané stromy na komunikacích. Čerpali jsme vodu ze sklepů a garáží, a to na 17 místech převážně na Prostějovsku a Přerovsku. Řešili jsme i utržený hromosvod na elektrické rozvodně. (LB) 151 11

V sousedním Zlínském kraji měli hasiči výjezdů spojených s odstraňováním následků počasí výrazně méně. Evidovali tři zásahy. V Kroměříži odstraňovali ze silnice spadlou větev a v Rožnově pod Radhoštěm a Zašové na Vsetínsku popadané stromy, sdělil dnes ráno novinářům mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

V sobotu by mělo být v Olomouckém a Zlínském kraji podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zpočátku většinou oblačno, místy s přeháňkami a občasným deštěm, případně bouřkami. Dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne už by mělo být většinou polojasno.

V Mladé Boleslavi čerpali hasiči vodu z nákupního centra

Středočeští hasiči vyjížděli kvůli páteční bouřce k 75 spadlým stromům a v šesti případech čerpali vodu. Nejvíc zásahů měli na Mladoboleslavsku a Nymbursku, řekl mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička.

„Čerpali jsme například vodu z nákupního centra Olympia v Mladé Boleslavi. Jinak to byly většinou sklepy nebo také školka,“ uvedl Pěnička.

Nejvíc zásahů měli hasiči v podvečer a večer. Mezi 17:00 a 20:00 vyjížděli k 63 popadaným stromům a pěti případům čerpání vody. V noci se podle mluvčího už situace uklidnila.

Počasí zkomplikovalo provoz na trati Luštěnice-Dobrovice, kde osobní vlak večer narazil do spadlého stromu. Další spadlý strom zastavil provoz na trati Skalsko-Mšeno. Některé vlaky musely být odřeknuty.

Problémy byly i na silnicích. Nehoda dvou osobních aut v podvečer zablokovala silnici I/11 v Kolajích na Nymbursku, jeden vůz skončil převrácený na střechu. Jeden z řidičů se vážně zranil, vrtulník ho přepravil do nemocnice.