Výjimečný trest. Olomoucký soud uložil muži za brutální vraždu cyklistky 25 let

Olomouc Za brutální loňskou vraždu cyklistky na okraji Olomouce uložil ve středu olomoucký krajský soud osmačtyřicetiletému Rostislavu Baslerovi výjimečný trest 25 let. Soud mu zároveň nařídil zabezpečovací detenci. Podle znalců jde o agresivního sadistu, který je pro společnost nebezpečný.

Svou oběť napadl tři měsíce po propuštění z vězení, v minulosti ženy napadl už třikrát. Muž na jednapadesátiletou ženu zaútočil podle obžaloby se sekerou a nožem poté, co odmítla jeho nabídku k sexu. Muž se k samotné vraždě přiznal.

Výjimečný trest 25 let navrhovala i žalobkyně Šárka Shariffová s ohledem na okolnosti případu, brutální provedení i jeho trestní minulost. I přes sexuální sadismus muži podle ní ovládací a rozpoznávací schopnosti zůstaly. „Jeho doznání nebylo úplné, dopustil se nejméně třech násilných činnosti vůči ženám. Téměř 20 let strávil ve vězení, trestné činnosti se dopustil poté, co byl v lednu propuštěn z vězení, kde si odpykával desetiletý trest,“ uvedla žalobkyně.

Obhájce tvrdil, že proces dostatečně nezodpověděl otázku ovládacích a rozpoznávacích schopností obžalovaného, soud však doplnění dokazování zamítl. Užívané léky podle znalců neměly vliv na případné vymizení schopností, uvedl soudce Eduard Ondrášek. „Opakovaně se vyjádřil, že neví, proč skutek udělal,“ uvedl obhájce. Jako polehčující okolnost uváděl doznání.

Podle znalců je Basler pro společnost nebezpečný, doporučili proto zabezpečovací detenci. Resocializace je podle nich vyloučena. U Baslera znalec z oboru sexuologie diagnostikoval sexuální deviaci agresivní sadismus. Muž má na kontě čtyři útoky na ženy v letech 1993, 1997, 2006 a loni, kdy ženy napadl při sexuálně motivované trestné činnosti nožem či udeřil kovovou tyčí. Podle znalce jde o obdobný modus operandi. „Jde o sexuální útok na neznámou ženu bez snahy o sbližovací fázi,“ uvedl znalec.

Případ se stal loni 15. dubna. Žena jela vpodvečer kole z olomoucké městské části Chválkovice směrem na Bystrovany. Muž si na cyklistku podle žalobkyně počíhal na rozcestí u božích muk a poté, co odmítla výzvu k sexu, ji pětkrát udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku, a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou, uvedla státní zástupkyně. Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.