VIDEO: Vyklízeli byt, zranili se malorážkou. Dva muži na pražském Smíchově skončili v nemocnici

Praha Při neopatrné manipulaci se zbraní se ve středu při vyklízení bytu na pražském Smíchově zranili dva muži, záchranáři je po ošetření převezli do nemocnice. Jeden z nich, kterému bylo 49 let, utrpěl poranění břicha, o šest let mladší muž měl postřelené prsty ruky.