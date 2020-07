Vykradená zkušebna, škoda 120 tisíc. Kapela rozjela vlastní vyšetřování a policii dala jméno i důkazy, ta případ odložila

PRAHA Zkušebnu pražské kapely I Love You Honey Bunny vykradli na podzim loňského roku. Vloupání členové skupiny okamžitě nahlásili policii, zároveň ale rozjeli pátrání po lupičích na vlastní pěst. Dostali se tak k fotografiím podezřelých se jménem a adresou bydliště jednoho z nich. Přestože se muzikanti snažili spolupracovat s policií a všechny důkazy o možných pachatelích jí poskytli, ta případ bez výsledku odložila. To potvrdila i serveru Lidovky.cz.

Policie případ odložila necelého půl roku od události. Co přesně odložení případu v praxi znamená, to serveru Lidovky.cz nerozvedla. Členové kapely se údajně snaží už několik měsíců nahlédnout do policejního spisu a získat detaily vyšetřování. Doposud marně.

Z muzikantů v detektivy amatéry se pražská kapela proměnila 15. října 2019. To Sebastian Jacques, frontman skupiny, vstoupil do zkušebny na Praze 9 a očima sjel z rozbitého okna k evidentně chybějícím kusům hudebního vybavení. Zbylí členové kapely se obratem sešli, aby sečetli škody. Chybělo kombo Fender Blues, klávesy KINGKorg, MIDI ovladač, zesilovač a další profesionální kusy muzikantské aparatury. Fotografie pohřešovaných kusů výbavy kapela zveřejnila obratem na Facebook s žádostí o pomoc při pátrání. Status získal téměř 1 000 sdílení.

Následně hudebníci údajně kontaktovali Michala Nováka, který síť zkušeben pod značkou Bandzone pronajímá. Záznamy z bezpečností kamery ale nezískali. Zjistili totiž, že kamera střežící zkušebnu byla jen atrapa a alarm nefungoval.

Kapela se tedy v souboji o čas rozdělila na dva týmy - jeden neprodleně informoval o události na místním oddělením policie, druhý se vydal pátrat po pachatelích po vlastní stopě.



První tým už od začátku bojoval dle svých slov s laxností policie, jež odmítala případu přidělit vyšetřovatele.

Tým 2 jednal podle zjištění, že ukradené věci zmizely náhodným výběrem a pachatelé neznalí hodnoty nástrojů, které ukradli, musí být nejméně dva.

„Hned jsme začali objíždět zastavárny, i hudební i ty nespecializované. Okolo Palmovky je jich dost. Objeli jsme celé okolí a pak i další zastavárny v Praze,” popisuje následující hodiny po krádeži kytarista Martin Šolc s tím, že každá minuta mohla být rozhodující.



První tipy na podezřelé přišly díky Facebooku

Jak postupovala policie? Dle mluvčího Jana Daňka standardně. „Od začátku případ prověřuje konkrétní policista, který ho má přidělený a koná v něm standardní úkony trestního řízení k jeho objasnění,” uvádí. Policie začala ohledáním a šetřením na místě činu a okolí. „Dále se jednalo o prověření poznatků o možném pachateli, vytěžování osob a pátrání po odcizených věcech, jakož i úkolování a následné vytěžování policistů zařazených v hlídkové a obchůzkové službě k pohybu podezřelých osob v okolí,” popisuje mluvčí.



Martin Šolc mezitím několik hodin od zjištění vloupání během objíždění zastaváren dostává díky statusu na Facebooku první tip na podezřelé. „Přišla nám fotka od paní, která viděla naše věci na Palmovce před konkrétní zastavárnou. Vběhli jsme do dotyčné zastavárny, ale zastavárník nám sdělil, že hledanou aparaturu neodkoupil, protože u kláves chybělo napájení,” vypráví Šolc.

Ze zastavárny se ale kapele podařilo získat nahrávky z kamer, kde se podezřelí vyjevili při pokusu o prodej aparatury, která ještě před pár hodinami říkala pane kapele I Love You Honey Bunny. Že se jednalo o kapelní nástroje, není podle muzikantů pochyb. Na záznamu z bezpečnostní kamery je prý dokonce vidět i jejich koncertní playlist přilepený na jednom z kusů vybavení.

Důkazy? Přineste zítra

Tým 1 běží se záznamy ze zastavárny na policii. „Přijeli jsme tam s videem z bezpečností kamery ve formátu videa tak, jak ho kamera natočila. Ty bývají obvykle nestandardní, a tak policisté nedokázali videa na svém počítači otevřít. Poslali nás tedy domů, ať si video zkonvertujeme tam, a přineseme ho zítra,“ popisuje návštěvu policie baskytarista Kristián Kraevski.

„Já jsem to video pak dekódoval. Za deset minut jsem to s free softwarem převedl na běžný formát,” pokračuje Martin Šolc. „Doma jsem vystříhal z videa důležité pasáže, udělal jsem fotografie obličejů. Vyšetřovateli jsme tyhle materiály přetáhli následně přímo do počítače. Společně s materiály jsme policii dodali i telefonní číslo na podezřelého člověka, u kterého další tipař z Facebooku rozpoznal podle fotografie moje kombo. Podezřelého viděl tipař v tramvaji, zjistili jsme tedy číslo vozu a kdy bude na jaké zastávce. Tipař z dotyčného mezitím vylákal kontakt. Nevíme, jak s těmi informacemi policie naložila,” dodává Šolc.

Policie se konkrétně k zacházení s poskytnutými důkazními materiály ani k detailům jejich převzetí nevyjádřila. „Zajištěné fotografie z kamerového záznamu ze zastavárny byly zaslány s žádostí o spolupráci při ztotožnění osob možných pachatelů cestou operačního střediska,” popisuje za policii Jan Daněk.



Několikahodinová čekačka před večerkou

Kapela mezitím následující dny pokračovala v objížďce zastaváren a blešáků. K pátrání používali fotografie obličejů, které měla k dispozici. V hospodě nedaleko zkušebny se jim podařilo díky podobiznám získat křestní jméno jednoho z podezřelých včetně tipu na večerku, kam si chodí dotyčný pravidelně pro housky.

„Druhý den sledujeme v autě s chipsy asi šest hodin okolí večerky. Náš šampion jde konečně pro housky, voláme policii. Přes dvě minuty jsem přesvědčoval hlídku, ať tam jede. Přijeli až třeba za 10 minut. Šampion mezitím v klidu nakoupil, před zastavárnou si zapálil. Pak šel až do domu, kam jsem ho sledoval. Policisté dostali pokyn přes vysílačku, že musí dům prověřit, tak prozvonili zvonky. Našeho podezřelého ale v domě nikdo neznal, stopa mohla vést akorát ke sklepnímu bytu, kde bydlí sociálně slabší.” popisuje Martin Šolc a sumíruje:

„Takže máme telefonní číslo na podezřelého z tramvaje, záznam zlodějů z kamery a jméno s bydlištěm jednoho z nich. To jsme vypátrali během týdne a snažili se pravidelně komunikovat s policií. Tam nás ale vždy jen ujistili, že se pátrá a že dají vědět, jestli něco zjistí.“

Konec nadějí

„V rámci prověřování případu byly ztotožněny a vyslechnuty dvě konkrétní osoby, nicméně se nepotvrdilo, že mají s případem cokoliv společného,” objasňuje kroky policie Jan Daněk a dostává se do bodu, kdy se případ odkládá. „Bohužel žádné poskytnuté indicie k možnému pachateli nevedly k jeho dopadení. Proto byl případ odložen a v případě zjištění nových skutečností bude dál prověřován nebo vyšetřován,” uzavírá.

O odložení případu informovala hudební skupina své hudební fanoušky na facebookové stránce kapely 17. února. „Policie definitivně odložila případ vykradení naší zkušebny a tím se šance na nalezení našich věcí definitivně rozplynuly,” uvedli na síť členové kapely. Zároveň založili transparentní účet, jehož prostřednictvím se snaží nahradit trvající díru v rozpočtu.



Příběh pátrání připomíná případ dívky z roku 2017, která díky aplikaci „ Find My iPhone“ dovedla policii až k domu, kde se nacházel její ukradený mobil a počítač. Informovali jsme o tom zde. Policie ani v tomto případě pachatele nevypátrala.