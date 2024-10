Rybáři po povodních sčítají škody v milionech. Vánoční kapr ale nezdraží, říkají

Od jara až do poloviny září nenasvědčovalo vůbec nic tomu, že by měli mít letos jihočeští rybáři špatnou sezonu. Největší povodně na jihu Čech za posledních deset let pak ale vodohospodářům způsobily mnohamilionové škody, které ještě nemají z velké části sečtené. Záplavy navíc někde poznamenají i tradiční podzimní výlovy, které v uplynulých dnech začaly.

„Přes rok jsme měli v rybnících spoustu vody a letní vedra jsme přečkali bez úhony. Celý rok se nám tedy nevyvíjel vůbec špatně, než přišly povodně, které nám napáchaly spoustu škod. Podle předběžných odhadů to bude v řádech desítek milionů korun,“ popisuje situaci na třeboňských rybnících předseda představenstva holdingu Rybářství Třeboň Jan Hůda.

Rožmberk ne, ostatní ano

Podle něho bude jasno až po podzimních výlovech, kterých se nedávné povodně výrazně dotýkají. Třeboňští rybáři se momentálně připravují na výlov Ponědražského rybníku, který začíná už ve středu. Například největší český rybník Rožmberk se však s ohledem na situaci na řece Lužnici v nejbližší době vůbec lovit nebude.

Výběr podzimních výlovů na jihu Čech 1-9. října Houženský rybník

9. a 10. října Ponědražský rybník

15.–17. října Velkorojický rybník

19. října Podkostelní

22. října Podroužek

24. a 25. října Blatec

25. října Horusický rybník

26. října Olšina

27.–29. října Munický rybník

29.–31. října Labuť

30. října – 5. listopadu Dehtář

4.-7. listopadu Záblatský rybník

11.–13. listopadu Volešek

18.–21. listopadu Velký Tisý

„Letos už to nestihneme a v jeho případě nepočítáme ani s doprovodnými akcemi. Dalších velkých rybníků se ale výraznější omezení týkat zřejmě nebudou,“ ujišťuje Hůda s tím, že letos chtějí třeboňští slovit okolo 1 700 tun ryb.

Velká voda se zásadně projevila také na nádržích Rybářství Hluboká, které letos do té doby nemělo s chovem nikde žádné větší problémy. „Pouze někde jsme měli menší komplikace kvůli nedostatku kyslíku. Povodně ale postihly naše roční obsádky. Více budeme vědět po výlovech, a to včetně škod na stavbách. U nich zatím pracujeme s odhadem okolo pěti milionů korun. Máme místy rozebrané hráze a poškozená výpustní zařízení,“ vypočítává jednatel společnosti Vladimír Kaiser.

V době povodní museli zástupci rybářství řešit především regulaci vody na výpustích, a to kvůli omezení škod v obcích pod rybníky. „To se nám naštěstí povedlo, a tak můžeme všechny plánované výlovy uspořádat. Letos budeme mít slavnostní výlov 28. října na Munickém rybníku, a to bez omezení programu. Kdyby ale letošní slavnost připadala na Bezdrev, zřejmě bychom ji museli odložit na jiný termín,“ připouští Kaiser.

Plné ruce práce měli také v Lesích a rybnících města České Budějovice, kde celé léto vše směřovalo k nadprůměrné sezoně. Přívaly vody sice významnější škody nezpůsobily, na obsádkách však budou správci tratit jednotky milionů korun.

„Máme rybníky pod Dehtářem, kudy se valila spousta vody. Tento týden zde plánujeme lovit rybník, kde jsme měli násadu za dva miliony. Počítám, že tam zůstala maximálně třetina ryb. Na spoustě místech nám šla voda přes hráze, takže jsme přišli o spoustu násad a plůdků,“ vysvětluje vedoucí rybničního hospodářství budějovických lesů a rybníků Pavel Oberreiter.

„Máme ještě rybníky na Novohradsku, tam ale byla situace o dost klidnější,“ doplňuje. Budějovičtí už mají za sebou například výlov Zadního Vrbenského nebo Černiše. „Právě u Černiše jsme měli obavy, zda to vůbec půjde, ale nakonec se to podařilo. Pomohly nám v tom i investice do výpustního zařízení, které jsme prováděli mimo jiné i v reakci na ničivé povodně v roce 2002,“ připomíná Oberreiter.

Kolem Blatné je to jinak

Výjimkou v případě povodňových škod je společnost Blatenská ryba, která hospodaří zejména v okolí Blatné na Strakonicku. Tam prakticky celý rok bojovali s nedostatkem vody. „Dokonce ani deštivé období v září nám nedokázalo nahradit letní výpary, takže leckde jsme stále pod normálním stavem. Povodně se nám na rozdíl od roku 2002 tentokrát úplně vyhnuly,“ líčí situaci jednatel Blatenské ryby Jiří Bláha. To platí i v případě Podkostelního rybníku v Putimi, která byla jinak zasažená rozvodněnou řekou Blanicí. Blatenští rybáři jej plánují vylovit 19. října, zástupci obce při této příležitosti každoročně pořádají rybářské slavnosti.

„Letos navíc budeme lovit i náš největší rybník Labuť a také Velkorojický rybník. Počítáme s tím, že vylovíme okolo 600 tun ryb, tedy o něco více než loni,“ dodává Bláha.

Co se týče ceny kapra, ta by se letos neměla takřka vůbec měnit. V Blatné bude k mání za 108 korun za kilogram, na Hluboké pak kilo výběrové ryby 105 a první třída za 95 korun. Zdražovat nechtějí ani budějovičtí rybáři. „Uvidíme, jak se zachová trh, ale nečekáme navýšení ceny. Na prodejně tedy bude kilo kapra maximálně za 110 korun,“ ujišťuje Oberreiter. Rybáři v Třeboni zatím cenu nezveřejnili.