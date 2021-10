Agentury to mají letos těžší. Sociolog vysvětluje, jak číst předvolební průzkumy

Lidovky.cz: Volají vám lidé z politických stran, když CVVM vydá nějaký průzkum a příslušná strana z toho vyjde hůře, než by si její vedení představovalo?

Občas čelíme takovému nátlaku. Od stran i jednotlivců. Vyskytne se třeba i vyhrožování trestním oznámením, ale do soudní síně se to ještě nikdy nedostalo.