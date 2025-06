Občanský průkaz

Občanský průkaz (OP) je v České republice základním dokladem totožnosti. O první občanku můžete zažádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze i na městských úřadech nebo přímo u ministerstva vnitra, a to nejpozději do 30 dnů po 15. narozeninách.

O první občanský průkaz je možné zažádat s předstihem, aby byl vydán ke dni dovršení 15 let věku. V takovém případě ale o průkaz musí zažádat zákonný zástupce, zaplatit správní poplatek 100 korun, a pokud je občanský průkaz vyroben ještě před patnáctými narozeninami, má platnost jen pět let.

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

O občanský průkaz je nutné požádat osobně. S sebou je zapotřebí přinést doklad totožnosti, například cestovní pas nebo rodný list. Není zapotřebí předem vyplňovat žádost a nosit pasovou fotografii, vše vyřídíte na místě. Zároveň se žadateli ve věku od 12 let odeberou otisky prstů. Standardně se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji v podobě malé karty.

Občanský průkaz mohou mít děti už od narození, jedná se však jen o dětskou občanku s platností na pět let, která je zpoplatněna 100 korunami. Plnohodnotný průkaz s platností 10 let dostane dítě až po 15. narozeninách.

Kdy a jak vyměnit občanský průkaz?

Občanský průkaz je třeba vyměnit, když mu končí platnost, měníte údaje, které jsou na něm uvedené, nebo při ztrátě, odcizení či poškození. V takových případech je nutné požádat o nový průkaz do 15 dnů.

Konec platnosti: Občanský průkaz má omezenou platnost na 10 let, u osob nad 70 let je to 35 let a u dětí do 15 let průkaz platí pět let. Datum platnosti najdete přímo na dokladu.

Změna údajů: Jakmile se vdáte a změníte příjmení a rodinný stav (pokud je na OP uveden), nebo měníte adresu trvalého pobytu, je zapotřebí vyměnit doklad za nový s aktuálními údaji.

Ztráta, poškození nebo odcizení: V těchto případech musíte bezodkladně nahlásit událost a požádat o nový průkaz.

Po nabytí státního občanství České republiky je nezbytné podat žádost o občanský průkaz ve lhůtě do 60 dní.

Jak dlouho trvá vydání občanského průkazu a kolik to stojí?

Standardní čekací lhůta na nový občanský průkaz je 30 dní. Pokud potřebujete doklad dříve, zaplatíte si za zrychlené vydání. Pro vyhotovení nové občanky do pěti pracovních dnů zaplatíte 500 korun a poplatek za nový doklad do 24 hodin činí 1 000 korun.

Vyzvednutí OP zhotoveného ve lhůtě do 24 hodin: Ministerstvo vnitra ČR, oddělení správních činností Adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 Nejbližší MHD: metro C, stanice Pražského povstání

Při zrychlené lhůtě 24 hodin se navíc může nový občanský průkaz vyzvednout pouze na adrese ministerstva vnitra.

První vydání občanského průkazu a vydání po skončení platnosti ve standardní lhůtě je zdarma. Výměna z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo výměny údajů je zpoplatněna.

Cestovní pas

Pro cesty mimo Evropskou unii a některé země EU je nezbytný cestovní pas.

Stejně jako občanský průkaz, i cestovní pas má omezenou platnost. Obvykle 10 let pro dospělé a pět let pro děti do 15 let.

Na co si dát pozor?

Některé státy vyžadují, aby byl pas platný ještě alespoň šest měsíců po plánovaném návratu. Kontrolujte si proto jeho platnost s dostatečným předstihem před cestou.

Kdy a jak vyměnit cestovní pas?

O nový pas je nutné zažádat při změně údajů nebo při ztrátě, odcizení či poškození dokladu. O vydání cestovního pasu je možné požádat kdykoliv, vždy však v dostatečném časovém předstihu před uskutečněním cesty do zahraničí.

Žádost se podává na úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze také na městských úřadech nebo u ministerstva vnitra. S sebou je zapotřebí doklad totožnosti žadatele, třeba občanský průkaz nebo rodný list, a starý cestovní pas, pokud byl vydán. Fotografie se pořizuje přímo na úřadě při podání žádosti, není zapotřebí nosit vlastní. Na místě úředník pořídí vaši fotografii a od 12 let věku zaznamená otisky prstů.

Jak dlouho trvá vydání pasu a kolik to stojí?

Standardní lhůta je 30 dní a zaplatíte za dospělý pas 600 korun a za dětský do 15 let 100 korun. Můžete si také připlatit za zrychlené vydání.

Typ cestovního pasu Lhůta vydání (do) Poplatek Dospělý 30 dnů 600 Kč Dospělý 5 pracovních dnů 1 000 Kč Dospělý 24 hodin 6 000 Kč Dětský 30 dnů 100 Kč Dětský 5 pracovních dnů 500 Kč Dětský 24 hodin 2 000 Kč

Pozor! Cestovní pas zhotovený ve zrychlené lhůtě do 24 hodin lze vyzvednout pouze na adrese ministerstva vnitra (viz box výše).

Řidičský průkaz

Také řidičský průkaz má omezenou platnost. Pro osobní automobily 10 let a pro nákladní vozidla a autobusy pět let. Nový průkaz vyžaduje také změna příjmení nebo jiných osobních údajů a samozřejmě i ztráta, odcizení nebo poškození.

Řidičák v 17 letech? 17letí řidiči mohou získat speciální řidičský průkaz L17 a řídit osobní automobil, avšak pod dohledem mentora a za splnění dalších podmínek.

O plnohodnotný řidičský průkaz pro osobní automobil (bez mentora) můžete žádat až po dovršení 18 let. I když máte autoškolu hotovou dříve, obdržíte jen potvrzení o dokončení výcviku a doklad pro řízení bez doprovodu až po 18. narozeninách.

Kdy a jak vyměnit řidičský průkaz?

Před koncem platnosti průkazu nebo jakmile zjistíte, že platnost už skončila, nebo byl průkaz odcizen, ztracen či poškozen. Po změně osobních údajů je třeba vyměnit řidičský průkaz do pěti pracovních dní.

Žádost o nový řidičský průkaz je možné vyřídit nejen na úřadě, ale také online. Původní nebo poškozený řidičák je však nutné osobně předat obecnímu úřadu.

Jak dlouho trvá vydání a kolik to stojí?

Standardní lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 dní a je zdarma. Výměna z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo změny údajů je zpoplatněna, stejně tak zrychlené vydání do pěti dnů, a to za poplatek 700 korun.

Při podání žádosti datovou schránkou nebo e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem se za vydání řidičského průkazu do pěti pracovních dní účtuje 700 korun a při vydání za 20 dní je to 200 korun. Poplatek se uhradí při osobním vyzvednutí nového průkazu na zvoleném obecním úřadu.

Při podání žádosti přes Portál dopravy získáte 20% slevu ze správního poplatku. Za vydání dokladu za pět pracovních dní zaplatíte 560 korun, při vydání za 20 dní zaplatíte 160 korun.

Tipy pro výměnu dokladů