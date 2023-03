Vynášení Zemany. Loučení s končícím prezidentem bude hozením do Vltavy

„V předvečer inaugurace nového prezidenta se na Hradčanském náměstí sejdeme, abychom rituálně vynesli zimu, chlad, bahno a staré zvyky i přežité politické obyčeje,“ uvedli organizátoři před zahájením akce na Facebooku.

Happening pořádala nezisková organizace Sametové posvícení, která Moranu z Hradu vynášela už před deseti lety, kdy post prezidenta opouštěl Václav Klaus.

„Na konci vlády Václava Klause jsme vynášeli Moranu poprvé, to jsme ještě ale nevěděli jaká zima přijde po něm,“ řekla iDNES.cz hlavní organizátorka akce Věra Olga Cieslarová. Celý její tým si od akce slibuje rituální rozloučení s Milošem Zemanem a celou jeho politikou, kterou ostře kritizuje.

„Prezidentský úřad byl posledních dvacet let zmítán zvůlí dvou přesluhujících politických matadorů, kteří nedokázali ukočírovat svá ega, bezohledně pěstovali mafiánské praktiky a společnost pod heslem: Po nás potopa! směřovali k totalitním režimům. Jaké bude jaro zatím nevíme, ale je namístě společně oslavit, že nastal konec jedné úmorné a dlouhé zimy,“ píší koordinátoři akce na svých webových stránkách.

Celého průvodu se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo desítky lidí, které na místě setkání přivítal písničkář a folkový hudebník Jaroslav Hutka svou písní „Ovarova revoluce“, ve které si dobíral Miloše Zemana a celou jeho kancelář.

Průvod ve svém celku i se Zemanou vyšel za zvuku bubenické kapely Buborubo vstříc Karlovu mostu. „Tuto organizaci známe již dlouho a i osobně s nimi spolupracujeme, jsme plni optimismu a máme chuť tančit. Zeman je konečně pryč,“ provolávali radostně dvě středoškolské studentky Salma a Amálie.

Optimismus sdíleli i další účastníci. „Zprostředkovaně jsem se o průvodu dozvěděl a tak jsem společně se synem vyrazili protestovat, alespoň to vypadá že můžeme něco dát najevo,“ sdělil s úsměvem na rtech muž společně se synem, přičemž oba se o happeningu dozvěděli přes Spolek Milon chvilek pro demokracii.

Po příchodu na Karlův most a zapálení Zemany, kterou po vhodu do Vltavy vyzvedla loďka, mnozí účastníci kritizovali samotnou osobnost Miloše Zemana. „Jsem rád, že jsem mohl jít skoncovat s panem Ovarem.“ Prohlásil zcela otevřeně mladý muž s transparentem zobrazující Pražský hrad. „Zeman vyslal déšť abychom ho nezapálili,“ skandovalo několik dívek, které během průvodu v krojích zpívali lidové písně. „Je to očišťující pocit, konečně se Zemanem odpluje vše špatné a teď je čas to zapít“, shrnul své závěrečné pocity mladý pár, který ocenil i optimismus nikoliv hněv, který dle jejich zkušeností, jde často ruku v ruce s podobnými demonstracemi.

Organizace Sametové posvícení v minulosti také pořádala satirické průvody v maskách při oslavách 17. listopadu. Při těchto událostech spolupracují s vysokoškolskými studenty a profesionálními výtvarníky. Cieslarová zároveň sdělila, že Moranu, zesměšňující Zemana, vyrobili výtvarníci Josef Koblic a Martina Červáková.

Akce, o kterou mělo na Facebooku zájem přes tisíc uživatelů, začala v 17:30 srazem na Hradčanském náměstí. V 19:00 průvod na Karlův mostě Moranu spálil a hodil do Vltavy.

O půlnoci ze středy na čtvrtek končí Miloši Zemanovi druhý prezidentský mandát. V ten moment bude z Hradu stažena prezidentská standarta a uzavře se Brána gigantů. Ta se znovu otevře až ve čtvrtek před polednem, kdy nová hlava státu Petr Pavel přijede složit slib.