Část Prahy trápil výpadek elektřiny. Dopravu komplikovaly nefunkční semafory

Pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová redakci iDNES.cz krátce po půl třetí odpoledne sdělila, že veškeré závady se povedlo odstranit.
„Všechny semafory jsou v pořádku a všechno je opravené,“ potvrdila. Podle ní komplikace trvaly několik hodin.
„V průběhu dnešního dne jsme zaznamenali výpadek nebo technickou závadu u přibližně 20 křižovatek a osvětlení. Dopravní policisté na místo vyslali hlídky,“ citoval server TN.cz Kropáčovou krátce po půl druhé. Šlo o křižovatky zejména na Smíchově, Vypichu nebo Evropské ulici. Hektické dopravní uzly pomáhaly řídit policejní jednotky.
Technická správa komunikací Prahy (TSK) redakci upřesnila, že výpadek postihl celkem 23 křižovatek. „Podle technických dat z řídicí ústředny byl příčinou výpadků pokles napětí,“ sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Podle ní nešlo o závadu na semaforech, nýbrž o nestabilitu v síti.
Podle mluvčího Pražské energetiky (PRE) Karla Hanzelky vina není v distribuční síti. „V dopoledních hodinách evidovali pokles napětí na Praze, na levém břehu Vltavy, v oblasti Stodůlek,“ řekl redakci.
Problémy s elektřinou zaznamenaly v pátek i dvě stanice metra. Dopravní podnik na svém webu mezi čtvrt a půl dvanáctou informoval o technické závadě eskalátorů po výpadku elektrické energie na stanicích Pankrác a Veleslavín. Vlaky stanicemi na pár minut pouze projížděly.
Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka šlo ale o velmi krátkou a běžnou záležitost, která s výpadkem proudu na jiných místech v Praze nesouvisela. „Technici eskalátory zkontrolovali a ve strojovně žádná závada nebyla,“ sdělil portálu iDNES.cz Šabík.