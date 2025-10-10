Centrum Prahy zůstalo před polednem bez elektřiny, kvůli poruše rozvodny

„Výpadek už není, v tuto chvíli by mělo všechno svítit,“ uvedl pro iDNES.cz krátce po poledni Hanzelka. Potvrdil, že za krátkým výpadkem proudu, byla technická závada na rozvodně Střed.
„Přesné příčiny nyní zjišťuje poruchová četa, která je nyní na místě. Rozhodně to byl výrazně menší výpadek, než jsme zažili v létě. Tentokrát to bylo na straně Pražské energetiky, ale nic masivního. Trvalo to řádově několik minut, nanejvýš deset až dvacet minut byli zákazníci bez proudu,“ uvedl.
„Směr proudu jsme přepnuli jinudy, což v Praze je technicky možné, protože Praha má hustou síť napájení, takže v tuto chvíli by mělo být všechno v pořádku,“ ujišťoval Hanzelka.
Kvůli výpadku proudu byl dočasně omezen také provoz tramvají. Zejména poblíž Václavského náměstí stály soupravy za sebou. Podle reportéra iDNES.cz museli na Václavském náměstí také evakuovat obchody, například prodejnu Primark.
Před půl jednou hlásil reportér iDNES.cz, že obchody na Václavském náměstí už fungují bez problémů, lidé opět nakupují. Také prodejci uvedli, že výpadek elektřiny trval jen krátce.
Nešlo o masivní výpadek
Podle dosavadních informací se porucha týkala jen částí hlavního města. Nejde tak o masivní výpadek elektřiny, který Česko zaznamenalo 4. července.
Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.