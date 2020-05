Vypnout plošně Česko při návratu epidemie by bylo selháním, řekl Fiala. ‚Podnikání nezastavil virus, ale stát‘

Praha První fázi koronavirové krize Česko podle předsedy ODS Petra Fialy navzdory různým problémům a chaosu nějakým způsobem zvládlo. Nyní je třeba zaměřit se na další vývoj a na pomoc ekonomice.

Fiala to ve čtvrtek řekl v úvodním projevu před mimořádnou schůzí Sněmovny k postupu vlády při epidemii nového koronaviru, kterou vyvolali občanští demokraté společně s Piráty.

Na případný budoucí horší scénář je podle Fialy nutné připravit se tak, aby se plošně „nevypínala“ celá Česká republika, jak tomu bylo nyní. „Podobná reakce by už byla selháním,“ řekl.

Nyní je podle Fialy nutné ochránit ekonomicky ty, kteří mají na tuto ochranu nárok. Předseda ODS poukázal na to, že podnikání nezastavil virus ani epidemie, ale stát svými restrikcemi, které Fiala nezpochybňuje. „Ale musíme říci, že lidé, které to zasáhlo, mají na pomoc nárok,“ zdůraznil. Zatím je podle něj reálně spíš symbolická a nefunguje, jak by měla.

„Pokud chceme postavit Česko na pevné nohy, tak nemůžeme pokračovat tam, kde jsme před krizí skončili,“ pokračoval Fiala. O tom se podle něj povede politický spor s vládou.

Svolavatelé chtějí na plénu projednat situaci občanů, kteří od státu neobdrželi žádnou pomoc, nebo způsob pořizování ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. K nákupům zdravotnických prostředků chtějí prosadit zřízení vyšetřovací komise. Nejvyšší kontrolní úřad už oznámil, že pořizování pomůcek ministerstvy vnitra a zdravotnictví prověří.