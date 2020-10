‚Vypnutí pouličního osvětlení či omezení výtahů.‘ Twitterový účet ministra Blatného budí vášně, je ale falešný

Praha Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se ve své funkci ještě ani neohřál a už je terčem internetových vtipů. Ještě před jeho jmenováním vznikl na Twitteru účet nesoucí jeho jméno. Blatný však potvrdil, že jej nespravuje on ani ministerstvo. Na profilu jsou sdíleny různé bizarní scénáře týkající se plánovaných opatření, jako je vypínání veřejného osvětlení či elektřiny.

„Bohužel bude skutečně třeba zpřísnit některá opatření. V současnosti se jedná o omezení výtahových zařízení v budovách pro osoby mladší 65 let, jelikož tato zařízení byla identifikována jako významná ohniska nákazy. Chtěli bychom je ponechat pouze pro osoby starší a nemohoucí,“ zní nejnovější příspěvek na twitterovém účtu, který se tváří jako by jej spravoval nový ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Jan Blatný @blatny_jan Bohužel bude skutečně třeba zpřísnit některá opatření.V současnosti se jedná o omezení výtahových zařízeních v budovách pro osoby mladší 65 let, jelikož tato zařízení byla identifikována jako významná ohniska nákazy. Chtěli bychom je ponechat pouze pro osoby starší a nemohoucí. oblíbit odpovědět

Účet vznikl dva dny před oficiálním jmenováním Blatného do úřadu. První vlnu pohoršení vyvolalo, když autor do profilu vepsal funkci ministra zdravotnictví, a to ještě předtím než byl Blatný oficiálně jmenován.

Není však divu, že zmíněný profil na sociální síti přitahuje pozornost a budí rozpaky, tváří se totiž skutečně jako pravý. Ve čtvrtek odpoledne jej sledují profily jako DVTV, KDU - ČSL či OSN Česká republika. Až po dotazu redakce Lidovky.cz jej přestalo sledovat samo ministerstvo zdravotnictví. Pro deník Právo pak uvedlo, že se skutečně nejedná o oficiální profil, což na čtvrteční tiskové konferenci potvrdil i sám Blatný.

„Jediné oficiální twitterové účty, který ministerstvo zdravotnictví spravuje, jsou účty ministerstva zravotnictví ZdrávkoOnline a Romana Prymuly. Žádné jiné účty ministerstvo nespravuje,“ řekl Právu mluvčí resortu Jan Brodský.

I nadále se však neznámý autor nebojí právě ZdrávkoOnline v příspěvcích označovat, což jen napomáhá věrohodnodnému zdání celého profilu. Kromě toho prokládá bizarnější příspěvky těmi, které se zdají být logické.

Jan Blatný @blatny_jan Jednou z možností je také vypínaní pouličního osvětlení po 19h kromě silničních komunikací, což by motivovalo lidi spíše zůstavat doma. oblíbit odpovědět

Účet ke čtvrtku sleduje 5340 lidí a každý z příspěvků má stovky reakcí. Blatný však na tiskové konferenci spojené s jeho jmenováním do funkce žádá, aby lidé tyto příspěvky brali s rezervou, jelikož je skutečně nepíše on sám ani ministerstvo zdravotnictví.