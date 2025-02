Výpověď bez udání důvodu výbor smetl. Poslanci ODS a TOP 09 zůstali sami

Schválení výpovědi bez udání důvodu by znamenalo návrat pracovního práva o 130 let zpět, řekla poslancům jménem odborové centrály ČMKOS Dagmar Žitníková, šéfka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče | foto: Martin Polívka, MF DNES

Na poslance výboru pro sociální politiku apelovala před hlasováním o návrhu ODS a TOP 09 na výpověď bez udání důvodu jménem odborové centrály ČMKOS šéfka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, že jde o návrh, který by vrátil pracovní právo o 130 let.

Pod návrh se podepsalo osmnáct poslanců – například Jan Skopeček, Eva Decroix a Pavel Staněk z ODS, Jan Jakob, Miloš Nový a Michal Zuna z TOP 09.

„Jste mimo realitu a občané vám to na podzim spočítají,“ řekl na konci ledna ve Sněmovně po předložení na adresu předkladatelů poslanec Tomáš Kohoutek z Ústeckého kraje zvolený za hnutí ANO.

Změna zákoníku práce, kterou ve středu projednal sociální výbor, počítá s tím, že výpovědní lhůta by nově začínala doručením výpovědi, ne až od začátku dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušení povinností a předpisů by se výpovědní lhůta měla zkrátit na měsíc.

Hlasování výboru pro sociální politiku o záporném stanovisku k návrhu na výpověď bez udání důvodu. Nepodpořili ho a návrh hájili tři poslanci ODS a TOP 09 Jana Bačíková, Jan Bauer a Martin Dlouhý.

Zkušební doba by se podle připravené novely zákoníku práce mohla od příštího roku prodloužit ze tří na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků z šesti až na osm měsíců.

Zaměstnanci by si mohli nově sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Museli by se na tom písemně dohodnout se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatelé by také museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. A na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit už od 14 let.