Uvolnění nákladu z pod mostu oznámili pražští hasiči krátce před půlnocí ze čtvrtka na pátek.
Děje se něco zajímavé ve vašem okolí?
Dejte vědět a pošlete nám tip, fotky nebo video.
„Máme vyproštěno! Další pokus se díky zapojení obou vyprošťovacích tanků a připojení externího hydropohonu podařil. Souprava je uvolněna z mostní konstrukce,“ uvedli na síti X.
Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na připraveném podvalu. O tři hodiny už byla cesta uvolněná, podle reportéra iDNES.cz bylo místo průjezdné jen jedním pruhem.
Ráno navíc bylo podle organizace Ropid nutné počítat s doznívajícími zpožděními dotčených linek autobusů mezi zastávkami Kačerov a Nemocnice Krč; bude jim trvat, než se srovnají s jízdními řády.
Na silnici i mostovce jsou patrné rýhy a šrámy z toho, jak se hasiči snažili zakleslou soupravu uvolnit.
Samotné práce s odstraněním následků nehody ve Vídeňské ulici v Praze 4 začali hasiči ve čtvrtek po 9. hodině ráno, kdy k místu najel speciální vyprošťovací tank záchranného sboru.
Tomu se ale po zapřáhnutí nepodařilo kamion dostat ven, následně nepomohlo ani přivolané nákladní auto.
Na kontinuálních záběrech streamu iDNES.cz bylo poté vidět, jak se hasiči snaží náklad, který se zaklesl do betonové mostní konstrukce, uvolnit i pomocí další techniky, některé jeho části se následně snažili odříznout.
Po několika hodinách práce se ale vyprošťovací tank porouchal a hasiči museli povolat náhradní techniku. Přijely nové tanky záchranného sboru ze Zbiroha a později odpoledne také z Přerova a po několika dalších hodinách byl tentokrát pokus úspěšný.
V místě navíc asistoval mohutný jeřáb firmy Švestka sloužící hlavně jako kotva použité hasičské technice.
Neraďte nám, žádali hasiči
Doprava v místě nehody houstla, provoz tu celý den řídili policisté. Hasiči se také potýkali s mírně kuriózními situacemi, kdy museli museli vyzývat občany, aby nezahlcovali jejich telefonní linky a nesnažili se jim radit. „Všechna tato volání zatěžují tísňovou linku,“ žádali odpoledne.
Práce ale po uvolnění soupravy s nákladem tím neskončily, hasiči se bezprostředně po vyproštění nákladu pustili do rozebíracích prací, aby mohli celou soupravu dostat pryč.
Nehoda se stala ve středu kolem 21:30. Kamion s vrtnou soupravou se snažil projet pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Řidič ale neodhadl výšku a auto s nákladem se pod mostem zakleslo.