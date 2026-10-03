Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček

Autor: ,
  17:35aktualizováno  17:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3. října 2026) | foto: ČTK

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....
Lidé si připomněli 13. výročí úmrtí Václava Havla u jeho chalupy na Hrádečku....
35 fotografií
Kolem čtyř desítek lidí v sobotu dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část lidí na sedmý ročník pochodu přijela do Trutnova vlakem z Hradce Králové, další se přidali přímo v Trutnově.

Někteří si zvolili i vlastní trasu či dopravu a nakonec se před 14:00 na Hrádečku sešlo kolem 60 lidí. Řekli to organizátoři pochodu.

Havel se narodil 5. října 1936. V podkrkonošské osadě Hrádeček si ve druhé polovině 60. let koupil chalupu. V 70. letech pracoval v trutnovském pivovaru, práce ho inspirovala k napsání divadelní hry Audience. Na Hrádečku, který označil za svůj existenciální domov, Havel v prosinci 2011 zemřel ve věku 75 let.

Zlu se neustupuje

Na zhruba deset kilometrů dlouhou trasu lidé vyrazili od Havlovy pamětní desky na kině Vesmír, kterou tam před třemi lety zřídila trutnovská radnice. U pietního místa lidé zapálili svíčky a položili květiny a před transparentem s nápisem „Zlu se neustupuje“ četli Havlovy citáty.

Havlovu osobnost si je podle účastníků pochodu třeba stále připomínat. „Pan prezident nebyl lhostejný. To je výzva pro celou společnost, která chce mít funkční demokracii. Václav Havel byl i silným hlasem na mezinárodním poli, obráncem lidskoprávních hodnot,“ řekla spoluorganizátorka pochodu Lucie Javůrková.

Trasa pochodu vedla i kolem budovy pivovaru Krakonoš, na kterém je u pivovarského komína typické červené havlovské srdce a nápis Ferdinand Vaněk. Vaněk je hlavní postavou hry Audience a fungoval i jako jakési Havlovo alter ego. Před pivovarem se účastníci procházky zastavili a poslechli si z reproduktoru Havlova slova z archivu Českého rozhlasu.

Lidé přijížděli celý den

Na Hrádečku u pietního místa u Havlovy chalupy lidé zapálili svíčky, zazpívali českou státní hymnu a poslechli si část Havlova projevu z doby listopadové revoluce roku 1989. „Letošní účast patřila k nejsilnějším z dosavadních ročníků pochodu,“ uvedla za organizátory Radka Severová.

Vzpomenout na Havla a zapálit svíčku v sobotu na Hrádeček přicházeli či přijížděli lidé po celý den. Před polednem se u Havlovy chalupy například zastavil předseda ODS Martin Kupka.

Pietní místo před chalupou v pátek upravil Václav Poláček z Jaroměře, který k plotu chalupy připevnil asi jeden metr vysoké červené srdce s Havlovými fotografiemi, číslovkou 90 a nápisem Chybíte nám. Počítá, že srdce u chalupy nechá ještě asi deset dní.

Vzpomínkové srdce Poláček z úcty a obdivu k Havlovi vyrábí pravidelně. „K výročí 90 let jsem udělal velké srdce, abych připomněl člověka, který nám přinesl svobodu. Zdá se mi, že památka Václava Havla se musí připomínat čím dál silněji. Ze společnosti se vytrácí to, že o svobodu musíme pečovat a musíme ji bránit,“ řekl Poláček.

Vzpomínka napříč republikou

Havlovo kulaté výročí narození si v těchto dnech připomíná řada institucí a organizací. Například Univerzita Hradec Králové v pondělí bývalého prezidenta připomene společnou četbou a pietou na náměstí Václava Havla v kampusu Na Soutoku. Hradecké Klicperovo divadlo na pondělí chystá setkání nazvané Květina pro Václava Havla. Východočeské divadlo Pardubice v pondělí uvede komponované odpoledne Havel 90 aneb Václav opět v Pardubicích.

Letiště Václava Havla Praha připomíná prvního českého prezidenta třemi výstavami, v pondělí budou vizuály na obrazovkách na terminálech. Instalacemi a panelovou diskusí připomene Havla pražský festival digitální a kreativní kultury Signal Festival, který se koná od 15. do 18. října. Již 21. září se v Praze konal k Havlovu výročí celodenní program na Mariánském náměstí, součástí bylo i odhalení Lavičky Václava Havla před budovou Nové radnice.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....

Konečně skórovaly, vedly... České hokejistky ale v Lahti podlehly i Švýcarkám

České hokejistky slaví gól proti Finsku, střelkyní je Daniela Pejšová.

Krysy, štěnice a žádná voda. Realita na školách, kvůli které hoří celá Francie

Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83...

Malostranský zápisník

Bitva o vládu: otazník nad střetem zájmů premiéra, ale i nad hygienou poslanců

Lidovci si na hlasování o nedůvěře vládě nechali natisknout trička s nápisem...

Za útokem na letišti v Lipsku je motorkář s kontakty na ruskou rozvědku, píšou média

Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...

Zemřel bývalý soudce Sovák obžalovaný z korupce. Hrozilo mu až 12 let vězení

Bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby,...

Kopilot z letu Flydubai měl v domovské zemi zákaz létání. Útočil sekerou

Letadlo společnosti FlyDubai s izraelskými cestujícími na palubě, které bylo...

Ukončili jsme hysterické křičení bývalé vlády, řekl Macinka ke kladné reakci Rusů

Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...

Doporučujeme

V Česku tak souložit neumíme. Ambasador vzpomíná na své diplomatické úlety

Mnislav Zelený v roce 1989, kdy ho adoptovali místní indiáni a stal se z něj...

Masivní údery na Kyjev pokračují. Rusko vyzvalo cizince, aby město opustili

Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komentář

Nebezpečné hrátky s Falklandami. Jak si Západ podkopává vlastní spojenectví

Velká Británie udržuje na Falklandách vojenskou posádku čítající asi dva tisíce...

Babiš odmítl kladné hodnocení od Ruska. Ostuda, reaguje opozice

Premiér Andrej Babiš na předvolebním mítinku ANO v Roudnici nad Labem. (1....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.