Výročí revoluce ve znamení dopravních omezení. V Praze bude na pořádek dohlížet 500 policistů

PRAHA Sobotní demonstrace na Letné a nedělní oslavy 30. výročí sametové revoluce omezí v centru Prahy provoz aut i tramvají a parkování. Kvůli demonstraci se dopravní uzavírky v okolí Letné neplánují, ale policie k nim může operativně přistoupit. S uzavírkami musí řidiči počítat v centru Prahy v neděli, policie proto prosí všechny občany, aby do centra města nejezdili auty.

V ulicích bude v sobotu několik desítek policistů, v neděli pět stovek, uvedla policie. Pražská záchranná služba o víkendu posílí počty posádek o osm, naopak hasiči s posílením nepočítají.

Na bezpečnost lidí a plynulost dopravy bude v sobotu na Letné dohlížet několik desítek policistů, uvedla ve čtvrtek mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „V současné chvíli nelze v okolí Letenské pláně vyloučit i možné částečné omezení dopravy. Z tohoto důvodu doporučujeme všem občanům a návštěvníkům Prahy, aby se raději od 12:00 do 19:00 tomuto místu vyhnuli a pro průjezd městem použili okolní komunikace,“ dodala.

V sobotu večer bude navíc omezena doprava na Národní kvůli plánovanému videomappingu na budovu Akademie věd ČR. S omezením musí řidiči počítat od 18:00 do 20:00. Kvůli tomu bude také na tři hodiny přerušen provoz tramvají mezi Lazarskou a Újezdem.

Nedělní dopravní opatření se budou týkat zejména Národní, Albertova a magistrály před Národním muzeem. Z Národní se stane pěší zóna a provoz aut tam bude omezen od 08:00 do 22:00. Na Albertově bude provoz omezen od 07:00 do půlnoci a magistrála před Národním muzeem kvůli koncertu od 18:00 do půlnoci. Další dopravní omezení jsou plánována kvůli různým pochodům a to vždy podle konkrétní potřeby na nezbytně dlouhou dobu, uvedla Kropáčová. „Prosíme všechny občany, aby do centra města nejezdili vozidly. Mimopražské účastníky akcí žádáme, aby pro parkování vozidel použili záchytná parkoviště na okraji města a pro další přesun do centra použili především městskou hromadnou dopravu,“ uvedla policejní mluvčí.

Dopravní opatření potkají i tramvaje

S částečnými uzavírkami Wilsonovy, Mezibranské a Legerovy ale musí řidiči počítat už od sobotních 20:00 a také v pátek večer a v pondělí v noci kvůli odstraňování a následnému navracení betonových svodidel, poznamenal mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Dopravní opatření se dotknou i provozu tramvají. Cestující by proto měli využívat zejména linek metra. Dopravní podnik v sobotu kvůli chystané demonstraci na Letné posílí provoz metra. Některé tramvaje pojedou přes centrum objížďkou, protože řada ulic, kudy vedou koleje, bude uzavřena. Třeba Národní třídou za běžného provozu jezdí tramvaje 2, 9, 18, 22 a 23.

V centru Prahy se letos propojí několik akcí. Studenty organizovaný Svobodný listopad na Albertově, Koncert pro budoucnost, který obsáhne celý prostor Václavského náměstí, Korzo Národní se protáhne z Národní třídy na Jungmannovo náměstí. Večer oslavy završí předávání Cen Paměti národa. Slavnost, na které budou ceněny osobnosti z Česka, Maďarska, Slovenska, Polska a Německa, doprovodí projekce na domy na Národní třídě. První promítání tam začne po 17:11 po odeznění zvonů, které mají ve stejný čas znít po celém Česku. K akci se přidala většina rozhlasových stanic tím, že ve stejný čas pustí píseň Modlitba pro Martu.

Pražská záchranná služba o víkendu posílí počty zdravotnických posádek proti běžnému provozu o osm. V sobotu na Letné bude mít speciální vůz pro hromadná neštěstí známý pod názvem Golem a dále stany. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová dodala, že záchranáři budou spolupracovat s Českým červeným křížem. Na 17. listopadu budou mít pražští záchranáři na den i noc vždy dvě záchranářské posádky navíc.

Pro pražské hasiče víkend nebude nijak vybočovat z běžného provozu. Hasiči budou v plném počtu, speciální jednotku na místech akcí mít nebudou. „Do míst oslav a demonstrací se nejlépe dostaneme z našich základen. V případě mimořádné události můžeme vyjíždět ze čtyř stran,“ uvedl mluvčí Martin Kavka.

Podle předpovědi meteorologů by neměla být v sobotu ani neděli velká zima. Po prvním úterním sněžení se do Česka vrátí spíše teplejší dny, jelikož bude do republiky proudit teplejší vzduch od jihu. V sobotu se přes den oteplí na 10 až 12 stupňů, v neděli má být ještě o dva stupně tepleji. Obloha ale bude o víkendu zatažená, čeká se déšť či mrholení a slabý vítr.