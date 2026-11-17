„Omezení svobody médií, útoky na demokratické instituce a na soudy. To je přece součástí toho, co si od roku 1989 neseme jako důležité pilíře našeho státu a demokratického způsobu fungování,“ vyjmenoval Kupka. Právě proto je podle něj připomínka revoluce a Mezinárodního dne studentstva nyní ještě živější.
17. listopad 2026 fotogalerie
Vadí mu také přezíravost, která podle něj zaznívá vůči studentstvu z úst vládních představitelů. „Mluví o tom, že jsou studenti zmanipulovaní. V souvislosti s dneškem, kdy si připomínáme také rok 1939 a odvahu studentů pojmenovat největší zla totalitních režimů, to považuji za neférové jednání a nejvíc to vypovídá o samotných politicích,“ zdůraznil předseda občanských demokratů.
Podle europoslance Vondry se premiér Babiš na Národní třídu nedostavil ze strachu. „Bál se, že ho lidi vypískají, takže se schoval do Izraele. Je to každého rozhodnutí,“ prohlásil. Kupka tvrdí, že nepřítomnost premiéra České republiky je při tomto svátku zarážející. „Je to jeho rozhodnutí a víc to vlastně komentovat nechci. Určitě to není v pořádku,“ zdůraznil.
Babiš se letos oslav 17. listopadu v Česku neúčastní, s několika dalšími ministry odletěl na návštěvu Izrael. Premiéra to mrzí, ale na druhou stranu to podle něj může přispět k uklidnění vyhrocené situace. V Izraeli se setkal s tamním prezidentem i premiérem, jedná tam mimo jiné o antibalistické ochraně.
Vondra: Demonstraci na Letné nelze přehlížet
Vondrovi se na oslavách podle jeho slov líbí, že je neorganizuje stát, ale lidi „zespoda“. „Dokud sem lidi budou chodit, tak je to zpráva, že jim svoboda v této zemi není lhostejná,“ dodal europoslanec.Místo pro on-line
S tím se Kupka ztotožnil, podle něj si nyní více lidí uvědomuje, že svoboda není samozřejmost. „Projevy, které zaznamenáváme v posledních dnech, mě naplňují optimismem. Občanská společnost dává jasně najevo, že jí není lhostejné, jakým způsobem vláda vystupuje proti celé řadě důležitých hodnot,“ ocenil nedávné protesty nejen proti zrušení koncesionářských poplatků.
Demonstraci na Letné, které se zúčastnilo na 400 tisíc lidí, podle Vondry nelze přehlížet. „Lidé 17. listopadu povstali, protože už si nechtěli nechat líbit mocenskou aroganci. Dnes znovu vidíme stupňující se aroganci, i když to nechci porovnávat. Situace je diametrálně odlišná od komunistické totality. Nicméně lidé mají obavy, když vidí pošlapávání pravidel a demokratické diskuze, a dávají to najevo,“ popsal.
Kupka také připomněl, že oslavy 17. listopadu jsou pro všechny. Názor, že revoluce byla „ukradena“ lidmi, kteří následují odkaz prezidenta Václava Havla, odmítá s tím, že se Česká republika vyvíjela svobodným směrem. „V rámci evropského společenství tvoří opravdu jednu z dobře fungujících demokracií, přes všechna ohrožení, kterým se budeme bránit,“ dodal Kupka.
Podle Vondry navíc nejde o záležitost jen určité skupiny. „Prostě sem přijdou ti, kterým svoboda a demokracie není lhostejná, a kteří vědí, že musíme být permanentně na stráži, jinak zase můžeme o svobodu přijít,“ dodal na závěr. Radost má podle svých slov také z mladých tváří, které se na Národní třídu vydaly. „Pro nás staré pamětníky je to zpráva, že mladým lidem není situace lhostejná,“ ocenil.