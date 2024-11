Pavel se na Národní třídě dočkal díků i pokřiku zrádce. Pískalo se na Rakušana

Oslavy 17. listopadu 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Příchod prezidenta Pavla na Národní třídu budil emoce. Lidé, kteří si připomínají 35. výročí sametové revoluce, se na místě rozdělili na dva tábory. Zatímco Pavlovi podporovatelé začali tleskat a vykřikovali „Děkujeme!“, ostatní prezidenta vypískali.

Odpůrci současné hlavy státu u památníku 17. listopadu skandovali „Hanba!“, na Pavla křičeli, že je zrádce.

„Vždyť je to bolševik, stejně jako Babiš, já nefandím ani jednomu. Všechno tady jde do háje, všechno je to zfalšovaný ty volby, oni jsou toho součástí,“ řekl iDNES.cz jeden z odpůrců prezidenta.

Před odpůrci hlavu státu chrání jeho ochranka i policisté. Vystoupení Pavla se i díky nim odehrálo až na výkřiky přítomných v poklidu.

„Kritizovat umí každý, lepší než křičet na Národní třídě je navrhnout, co zlepšit, a naslouchat si,“ řekl prezident Pavel na adresu svých odpůrců. „Sedmnáctý listopad není abstraktní symbol, ale připomínka toho, že máme příležitost budovat svou zemi i život podle sebe,“ dodal.

Pavlovi, který před zvolením do prezidentské funkce zastával vysoké funkce v české armádě i v NATO, někteří vyčítají jeho předlistopadové angažmá v armádě normalizačního Československa a členství v komunistické straně. Pavel do KSČ vstoupil jako čtyřiadvacetiletý v roce 1985. Opakovaně řekl, že to bylo rozhodnutí, na který není pyšný, a omluvil se za to.

Pískání na ministry

Hlasitý pískot doprovázel při příchodu na Národní třídu i zástupce hnutí STAN – ministra vnitra Víta Rakušana a ministra školství Mikuláše Beka.

„Je potřeba si 17. listopad připomínat a vidíme, že si ho připomínají všichni. Užívají si tu svobodu, kterou mohou konzumovat. K té asi patří i to, že se křičí na politiky, kteří zrovna v té chvíli vládnou,“ uvedl ministr Rakušan. Podle něj i tuto svobodu před 35 lety lidé vybojovali. Považuje to za důležité. „Ve svobodě se žije lépe, za svobodu se musí bojovat a je potřeba ji bránit,“ podotkl.

Zatímco Rakušan pokládal u pamětní desky věnec, ozývaly se z hloučku jeho odpůrců například výkřiky „Hanba“ nebo „Fašisto“. Rakušan ale křik nevidí jako problém. „Dav často křičí a jednotlivci zároveň podávají ruce. Tak to prostě bývá,“ řekl.

Ráno k památníku přišel také ministr zahraničí Jan Lipavský. Při jeho příchodu se asi desítka odpůrců vlády hlasitě rozkřičela. „Kolaborante,“ zvolal podle redaktora iDNES.cz, který je na místě, jeden z protestujících.

Aby nedošlo v centru Prahy ke konfliktu, policie nasadila několik stovek svých příslušníků z řad pořádkové, dopravní i kriminální služby. Kvůli akcím k připomenutí 17. listopadu je připraven i antikonfliktní tým.