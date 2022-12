Před 11 lety zemřel Václav Havel. Šéf Senátu donesl květiny k hrobu

K rodinné hrobce na Vinohradském hřbitově, kde první český prezident odpočívá společně se svou první ženou Olgou, přišel v neděli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) spolu s místopředsedy Senátu.

„Je to 11 let, co zemřel Václav Havel, často vzpomínám a přemýšlím, co by dnes říkal nebo dělal. Být solidární, neuhýbat a vždy pečovat o naši svobodu a demokracii je důležitou částí jeho odkazu,“ uvedl Vystrčil na Twitteru.

Už 11 let 18. prosince vzpomínáme na Václava Havla a na jeho počest si vyhrnujeme kalhoty. Letošní poselství je jasné a věříme, že by jej Václav Havel také podpořil. #standwithukraine #kratkekalhoty #vaclavhavel@USEmbassyKyiv pic.twitter.com/s446PIIqAl — U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) December 18, 2022

Havlův odkaz si připomínají i další politici a osobnosti. „Václav Havel má velkou zásluhu na tom, že jsme pevnou součástí NATO i EU, což nám zajišťuje bezpečí. Věnoval se také ochraně lidských práv po celém světě. Věřím, že si v lednu zvolíme osobnost, která bude v odkazu pana prezidenta pokračovat,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Příznivci z Královéhradeckého kraje se v neděli dopoledne sešli u trutnovského pivovaru, kde Václav Havel pracoval, a vydali se společně k jeho chalupě na Hrádečku. Cestou na něj vzpomínali a zamýšleli se nad jeho slovy.

V pátek se v Šabachově parku v pražských Dejvicích rozsvítilo srdce pro Václava Havla. Svítit má do neděle. Vzpomínkovou akci připravila při příležitosti výročí šestá městská část.