Praha si připomněla třetí výročí útoku Hamásu. Vzpomínali Šťastný i Svoboda

Účastníci přišli podle organizátora připomenout oběti útoku a vyjádřit solidaritu s rodinami, jimž atak a následující válka změnily život. Mnozí měli v rukou izraelské vlajky. Zazněly vzpomínky, modlitby, varování před antisemitismem i díky za podporu českým občanům. Na akci trvající zhruba hodinu dohlíželo několik desítek policistů a členů antikonfliktního týmu.
Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následné izraelské bombardování a pozemní operace v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
České ministerstvo zahraničí ve středu odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat, napsalo ve středu na síti X. Hamás podle české diplomacie 7. října 2023 rozpoutal v Izraeli barbarství, jehož oběťmi byli nevinní lidé.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) na pietě zmínil, že Izrael zažil hlubokou ránu, jeho obyvatelé se znovu vracejí na nohy. Česko při tom stojí Izraeli po boku, uvedl. Památku obětí uctil i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Piety se ve středu uskuteční v různých částech Izraele. Při letošním výročí nejsou poprvé v Pásmu Gazy zadržováni rukojmí; živé rukojmí a těla zemřelých Hamás vyměnil za Palestince v izraelských věznicích. Pozůstatky posledního rukojmího Izrael našel a přivezl z Pásma Gazy v lednu.
Letošní výročí útoků je také prvním od uzavření dohody o příměří zprostředkované Spojenými státy 10. října 2025. Dohoda sice zastavila rozsáhlé boje, nedokázala ale zabránit izraelským útokům v Pásmu Gazy ani zajistit odzbrojení Hamásu a dalších militantních skupin. Na základě této dohody si Izrael udržel kontrolu nad přibližně 53 procenty Pásma Gazy a izraelské síly ji od té doby rozšířily na téměř dvě třetiny území. Hamás ovládá zbývající třetinu pásma, kde žijí zhruba dva miliony obyvatel převážně v provizorních stanech a vybombardovaných budovách.