Výroční zpráva NCOZ: pozor na teroristy, kteří jsou v Česku na léčení

PRAHA Novodobí otrokáři, kteří lákají ženy ze sociálně slabých rodin k práci v Anglii, kde je nutní k prostituci za minimální nebo žádnou mzdu. Mapovaní vietnamských zločineckých gangů, které umí zajistit falešné pobyty, zmanipulovat tendry i podplatit soudce. A bojovníci Islámského státu, co v doprovodu dalších lidí přijíždějí do Česka. To vše loni vyšetřovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Z její výroční zprávy, kterou LN získaly, vyplývá, že celostátní útvar se ani po třech letech nemůže pochlubit lepšími výsledky než měly dva samostatné útvary, jejichž sloučením v srpnu 2016 centrála vznikla. Reorganizace nepomohla „V roce 2018 oproti roku 2017 vzrostl počet zahájených trestních stíhání. V roce 2017 bylo zahájeno trestní stíhání u 93 trestních věcí, v roce 2018 se jednalo o 116 zahájených trestních stíhání, přičemž u 35 trestních věcí bylo trestní stíhání zahájeno na základě operativní činnosti policistů,“ uvádí výroční zpráva centrály. Optimistické konstatování však hapruje při srovnání. Počty trestních stíhání, které v roce 2013 zahájili detektivové Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) byly totiž vyšší. ÚOKFK tehdy zahájil stíhání v 83 případech a ÚOOZ přidal dalších 42, což dělalo dohromady 125 kauz. NCOZ, která vznikla před třemi lety policejní reorganizací, vykázala loni o devět případů méně. Policista Jan Šmíd dělal poradce Pirátům. Nyní NCOZ zahájila řízení o jeho propuštění Synergie sloučení se nepromítla ani v dalších klíčových ukazatelích. „Návrhem na podání obžaloby bylo v roce 2018 ukončeno celkem 78 trestních spisů, v roce 2017 bylo takto ukončeno 81 spisů,“ uvádí výroční zpráva NCOZ. Jenže v letech před sloučením byly policejní statistiky obou samostatných útvarů opět vyšší. Dohromady jeho vyšetřovatelé podali návrh na obžalobu v 87 případech. A do třetice, ačkoli se meziročně zvýšil objem peněz, které detektivové NCOZ zachytili u zločinců z 2,3 na 3,8 miliardy korun, srovnání znovu vyznívá ve prospěch éry před reorganizací. Policejní statistiky z roku 2013 však ukazují, že jen protikorupční jednotka ÚOKFK zajistila v rámci trestního řízení majetek v hodnotě 5,3 miliard korun. Kriminet Bezmála tisícihlavá centrála se specializuje na nejvážnější formy zločinu. Celkem loni obvinila 416 fyzických a 26 právnických osob. Vedení centrály se nyní snaží soustředit na vlastní vyhledávání kauz. Posiluje proto práci detektivů v terénu. Z celkem 723 spisů, které měli vyšetřovatelé loni na stole, jich vlastní operativní činností zpracovali 134, tedy skoro pětinu. Vzhledem k nárůstu zločinu na sítích a používání moderních IT systémů cílí NCOZ i na vyhodnocování dat. „Jednu z priorit NCOZ SKPV v oblasti analytiky v roce 2018 představovala forenzní analýza dat. V této souvislosti byla ředitelem útvaru posílena pracovní skupina, jejímž úkolem je odhalování, rozpracování, dokumentování a vyšetřování trestné činnosti související s užitím kyberprostoru,“ konstatuje zpráva. Trend nárůstu kyberzločinu je neúprosný. Zatímco v roce 2013 zločinci spáchali 3108 trestných činů na síti, loni to už bylo 6815 případů. „Nejčastější formu páchání kriminality v kybernetickém prostoru nadále představují podvodná jednání, která přímo souvisejí s podvodnými internetovými obchody. Přetrvával trend využívání virtuálních měn při legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ upozorňuje zpráva, která se zmiňuje i o rostoucím počtu nenávistných a extrémistických projevů na sociálních sítích. Polici kvůli tomu chystá spustit speciální portál zaměřený na extremistický obsah na internetu. 200 milionů za pobyt Detektivové NCOZ často spolupracují se zahraničními partnery. V hledáčku přitom mají kriminální gangy. Jednu takovou kauzu dokonce zmínila britská premiérka. Skupina Čechů lákala krajany ze sociálně slabších vrstev k práci v Anglii. Slibovali jim tučné výdělky. Když ale za nimi na ostrovy přijeli, čelili výhrůžkám i za použití násilí. „O rozbití gangu otrokářů jako úspěšného příkladu bezpečnostní spolupráce v EU se vyjádřila britská premiérka Theresa Mayová na bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru roku 2018,“ uvádí výroční zpráva NCOZ. Tradičně aktivní byly v Česku i ruskojazyčné vietnamské zločinecké skupiny. Zprava popisuje například obžalobu vietnamské kriminální skupiny, která se snažila nezákonně získat výhodnější pronájmy v centru Prahy. „Tyto osoby se v období let 2016 a 2017 prostřednictvím zastupitele Městské části Praha 1, člena komise obecního majetku, snažily ve svůj prospěch v souvislosti s přednostním přidělením či zajištěním lepších nájemních podmínek apod. ovlivňovat veřejné soutěže o nájem nebytových prostor v majetku této městské části,“ popisuje NCOZ a připojuje i kauzu soudce pražského vrchního soudu Jana Elischera, který měl údajně ovlivňovat rozsudky nad Vietnamci za úplatu. Pozoruhodný byl také případ s krycím názvem Mang, při kterém detektivové NCOZ zadrželi rusko-vietnamský gang, který částečně paralyzoval české ministerstvo zahraničních věcí v oblasti podávání žádostí o pobyt. Organizátoři si přitom přišli na slušný lup. S odhalením případu pomohla kontrarozvědka. „Na případu se podílely Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti VSR. Při domovních prohlídkách byly zajištěny důkazní materiály včetně hotovosti přesahující 200 milionů korun,“ zmiňuje se zpráva. Teroristé na léčení Speciální kapitolu výroční zprávy tvoří boje s terorismem. Detektivové v ní poukazují na problém s navrátilci z bojů na Blízkém východě, kde se připojili k Islámského státu. Sice zpráva konstatuje, že nenastal jejich masivní příval, přesto podle nich není dobré podcenit jiná související rizika. „Jisté ohrožení rovněž představují osoby s válečnými zraněními ze zahraničí, kteří se do ČR přijíždějí léčit. Tyto osoby nezřídka využívají schengenských víz jiného členského státu EU a do ČR cestují se svým doprovodem až několika osob,“ varují. Vzhledem k nedostatečnému bezpečnostnímu prověření těchto lidí vzrůstá možnost, že mezi nimi je pachatel teroristických útoků. I z celoevropských statistik však vyplývá, že nejčastěji podnikají útoky na Starém kontinentu zradikalizovaní jedinci takzvaní osamělí vlci, k nimž se následně některá teroristická organizace dodatečně přihlásí.