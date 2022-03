‚Evropa potřebuje více Putinů.‘ Policie prověřuje exposlance Volného kvůli výrokům schvalujícím invazi

Ještě v pátek však policie možný postih za Volného výroky komentovat nechtěla.

„I kdybychom věděli, že někdo dal podnět, tak vám k tomu nic říct nemohu, protože se to týká konkrétní fyzické osoby a to nikdy nepotvrzujeme. Trestní řád nám to vysloveně zakazuje,“ odvětil v pátek Ondřej Moravčík z Policejního prezídia na dotaz iDNES.cz, zda se policie zabývá tím, co na sociálních sítích šíří bývalý poslanec Lubomír Volný. Na prověřování policii upozornil v pondělí odpoledne Deník N.

Ve čtvrtek exposlanec Volný na Twitteru napsal, že „Evropa potřebuje více Putinů a Orbánů a méně zločinců a teroristů jako jsou zločinecké organizace EU a NATO“.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám o den dříve na Twitteru upozornilo, že „bývalý poslanec Lubomír Volný zjistil, že COVID-19 už tolik netáhne, a tak začal šířit propagandu a dezinformace Kremlu. Jako zdroje s oblibou používá ruská státní média, včetně například RT“.