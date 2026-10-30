My jsme dnes měli na pořadu poměrně intenzivní jednání, kdy jsme si pozvali státního zástupce pana Štěpánka a dozorujícího státního zástupce pana Borgulu, kteří byli částečně zbaveni mlčenlivosti,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání.
Společně s experty konzultovali podobu novely, která by měla komisi zpřístupnit materiály z vyšetřování. „Zároveň jsme získali náhled státního zastupitelství a obecný pohled na kauzu. I na to, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé postupy,“ dodal Rajchl.
Další zasedání se plánuje na pátek 13. listopadu. Komise si na tento termín pozvala ředitele Národní centrály organizovaného zločinu Jiřího Mazánka a další svědky. „Práce komise v tuto chvíli nabírá na obrátkách,“ pochvaloval si Rajchl s tím, že formální a procesní kroky má komise za sebou.
„Pokud by se toho opozice neúčastnila, potom si to mohou zástupci tří koaličních stran vyšetřovat sami. A to si myslím, že dobré není,“ doplnil poslanec ODS Pavel Žáček. Státní zástupci odpovídali na dotazy členů komise. „Vyjasnili jsme si postavení naší komise s dalšími orgány činnými v trestným řízení,“ dodal.
„Chci potvrdit, že komise se snaží jednat apoliticky a jsem rád za tu diskuzi napříč politickými stranami, které tam jsou zastoupeny,“ řekl poslanec ANO Jiří Helebrant. Novela, která by měla otevřít komisi spisy, je podle něj nutná. Podle Rajchla státní zástupci s otevřením spisů souhlasí.
Rajchl: Ve vyšetřování byla pochybení
Podle Rajchla došlo při vyšetřování k závažným pochybení, která je třeba vyšetřit. „Myslím si, že parlamentní kontrola je tady zcela na místě, neboť ta kauza vyvolává celou řadu pochybností u veřejnosti, což je podle mého názoru vůbec to nejzásadnější,“ uvedl při příchodu na jednání Rajchl.
Komise se schází již popáté a bude vyslýchat svědky. Podle informací iDNES.cz by mělo jít o dozorující státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ti běžně nemohou vypovídat, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová je ale podle Rajchla částečně zbavila mlčenlivosti.
„Veřejnost právem požaduje to, aby se na to podíval ještě někdo nestranným třetím okem a zjistil, jestli tam skutečně všechno proběhlo v pořádku, tak, jak mělo, nebo nikoliv,“ dodal Rajchl. Slíbil také, že členové komise projdou všechny výslechy, sami vyslechnou svědky a budou zjišťovat, zda nedošlo k procesnímu pochybení.
Spisy nevydal soud ani zastupitelství
Komise jednala naposledy v půlce září. Zástupci komise tehdy oznámili, že jim soudy ani státní zastupitelství neposkytlo spisy. Uvedli také, že chystají legislativní změnu, aby orgány činné v trestním řízení i další veřejné instituce musely vyšetřovacím komisím požadované dokumenty vydat.
Podle Rajchla půjde o jednoduchou novelu, která by měla být účinná od ledna příštího roku. Vyšetřovací komise má podle něho zákonné právo předvolávat svědky a pořizovat si listiny, v legislativě ale chybí povinnost tyto dokumenty poskytnout.
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