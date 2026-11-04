Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stěžovatelé na omezení vysílání ČT a ČRo kvůli stávce chtějí náhradu z poplatků

Autor: ,
  18:58aktualizováno  18:58
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s...

Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s...
195 fotografií
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dosud eviduje celkem osm stížností od čtyř diváků kvůli úterní jednodenní stávce pracovníků a pracovnic České televize a Českého rozhlasu. Analýzu vysílání během stávky rada projedná na svém dalším zasedání na začátku prosince. Informoval o tom předseda RRTV Václav Mencl.

Stížnosti, které rada obdržela, věcně směřují hlavně vůči České televizi, méně vůči Českému rozhlasu. Pisatelé v nich poukazují zejména na plošné omezení či zrušení plánovaných zpravodajských relací a jejich nahrazení archivním vysíláním, nezařazení regionálního zpravodajství, sportovních relací a zpráv ve znakovém jazyce, údajnou nevyváženost informací o stávce a poplatcích, odvysílání sdělení o stávce na dětském programu ČT:D a vznášejí rovněž dotazy k možnosti kompenzace televizních poplatků za den stávky.

Pracovníci ČT a ČRo v úterý uspořádali jednodenní stávku proti koaličnímu návrhu na převod financování veřejnoprávních médií z poplatkového systému pod státní rozpočet. Obávají se omezení nezávislosti a snížení objemu financí pro obě média. Během stávky ČT i ČRo omezily živé vysílání a zpravodajství, nahradily je reprízami pořadů nebo v případě rozhlasu i hudbou.

Rada byla podle Mencla o 24hodinové stávce zaměstnanců i o plánovaném provizorním vysílacím režimu ČT i ČRo předem formálně informována. „Obě instituce deklarovaly, že učiní potřebné kroky k minimalizaci dopadů na posluchače a diváky a k zajištění zákonných povinností,“ sdělil.

Souhlasíte s tím, že by se stávka měla kompenzovat platičům koncesionářských poplatků?

celkem hlasů: 532

„Všechna doručená podání budou analyzována z hlediska dodržení povinností České televize vyplývajících ze zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Současně doplňuji, že otázky vnitřních pracovněprávních vztahů, etických kodexů obou provozovatelů či správy poplatků nespadají do působnosti RRTV, nýbrž do pravomoci Rady ČT a Rady ČRo,“ uzavřel Mencl.

Záměr koalice ANO, SPD a Motoristů počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků od lidí a firem a převedením financování pod stát. České televizi a Českému rozhlasu má připadnout méně peněz než nyní. Vládní koalice přes odpor opozice poslala návrh ve Sněmovně v sobotu 24. října ve 4:36 do druhého čtení. Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Důvody stávky premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.