Stížnosti, které rada obdržela, věcně směřují hlavně vůči České televizi, méně vůči Českému rozhlasu. Pisatelé v nich poukazují zejména na plošné omezení či zrušení plánovaných zpravodajských relací a jejich nahrazení archivním vysíláním, nezařazení regionálního zpravodajství, sportovních relací a zpráv ve znakovém jazyce, údajnou nevyváženost informací o stávce a poplatcích, odvysílání sdělení o stávce na dětském programu ČT:D a vznášejí rovněž dotazy k možnosti kompenzace televizních poplatků za den stávky.
Pracovníci ČT a ČRo v úterý uspořádali jednodenní stávku proti koaličnímu návrhu na převod financování veřejnoprávních médií z poplatkového systému pod státní rozpočet. Obávají se omezení nezávislosti a snížení objemu financí pro obě média. Během stávky ČT i ČRo omezily živé vysílání a zpravodajství, nahradily je reprízami pořadů nebo v případě rozhlasu i hudbou.
Rada byla podle Mencla o 24hodinové stávce zaměstnanců i o plánovaném provizorním vysílacím režimu ČT i ČRo předem formálně informována. „Obě instituce deklarovaly, že učiní potřebné kroky k minimalizaci dopadů na posluchače a diváky a k zajištění zákonných povinností,“ sdělil.
„Všechna doručená podání budou analyzována z hlediska dodržení povinností České televize vyplývajících ze zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Současně doplňuji, že otázky vnitřních pracovněprávních vztahů, etických kodexů obou provozovatelů či správy poplatků nespadají do působnosti RRTV, nýbrž do pravomoci Rady ČT a Rady ČRo,“ uzavřel Mencl.
Záměr koalice ANO, SPD a Motoristů počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků od lidí a firem a převedením financování pod stát. České televizi a Českému rozhlasu má připadnout méně peněz než nyní. Vládní koalice přes odpor opozice poslala návrh ve Sněmovně v sobotu 24. října ve 4:36 do druhého čtení. Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Důvody stávky premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl.