Výsledky MAFRA během ZOH 2026: Rekordní zásah 157 milionů a organický růst o tisíce procent

Olympijské hry v roce 2026 se pro skupinu MAFRA staly definitivním potvrzením nové digitální strategie. Celý ekosystém dokázal táhnout za jeden provaz a vzájemně se posilovat, což vyústilo v zásah, který na českém trhu nemá obdoby – a to vše při nulových investicích do placené propagace na sociálních sítích kvůli striktním olympijským restrikcím.
Sdílení know-how z dlouholetého působení na mediálním trhu a strategie se zaměřením na sportovní obsah se během olympijských her stala důležitou součástí úspěchu na sociálních sítích nebo v podobě návštěvnosti z organického vyhledávání či Google Discover.
„MAFRA dnes funguje jako skutečný mediální ekosystém — SEO, sociální sítě, newslettery i redakce táhnou za jeden provaz, sdílejí cíl a vzájemně se posilují. Výsledkem je měřitelný dopad nejenom pro naše vlastní KPIs, ale v konečném důsledku především pro klienty,“ uvádí Nikola Vangeli, ředitel marketingu mediální skupiny MAFRA.
Raketový růst Sport iDNES.cz a síla organického obsahu
Významnou roli sehrálo posílení sportovního obsahu, který skupina systematicky buduje od srpna 2025. Během šesti měsíců a samotné olympiády zaznamenal Sport iDNES.cz nevídaný skok: na Facebooku vzrostl počet views obsahu o 3 197 % a interakce o neuvěřitelných 7 380 %. Podobně dramatický vývoj hlásí Instagram, kde zhlédnutí vzrostla o 5 239 % a zapojení publika o 9 283 %.
Celkem sociální sítě skupiny vygenerovaly během ZOH 157 333 829 views, mezi nejúspěšnější momenty patřily reakce na olympijskou kolekci na kanálech ÓČKA nebo emotivní sportovní příběhy na instagramu Sport iDNES.
SEO a newslettery: Přesnost v doručování informací
Zatímco sociální sítě generovaly virální zásah, SEO tým ve spolupráci s redakcí zajišťoval významný příliv uživatelů z vyhledávání. Organická návštěvnost rubriky Sport meziročně vzrostla o 602 %, u webu Metro.cz pak o 334 %. Celkový počet zobrazení MAFRA webů ve vyhledávání Google s olympijským obsahem dosáhl více než 63 milionů.
Olympijský zpravodajský přehled si denně otevíralo přes 37 tisíc čtenářů, přičemž průměrný open rate dosahoval nadstandardních 29,01 %.
Inzertní úspěch: Nárůst návštěvnosti se promítl 1:1 i do příjmů
Synergie obsahu a distribuce se okamžitě projevila v obchodních výsledcích. Meziroční nárůst zobrazení stránek (PV) v sekci Sport iDNES.cz o 128 % byl doprovázen nárůstem inzertního spendu o 116 %. Klíčovým partnerem, který plně využil sílu tohoto ekosystému, byla společnost Visa.
„Potvrdilo se, že redakčně plánované projekty napříč vydavatelstvím přinášejí inzerentům atraktivní partnerství, vyšší zásah i měřitelný obchodní přínos,“ uzavírá obchodní ředitel David Korn.
MAFRA na ZOH 2026 v číslech:
- Celkové views (Social): 157 333 829
- Nárůst organické návštěvnosti (Sport únor): +602 %
- Meziroční nárůst inzertního spendu: +116 %
- Hlavní partner projektu: Visa