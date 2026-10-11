Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, bezpečnostní analytik a pedagog Karel Řehka dostal od voličů 32,86 procenta hlasů.
Jednapadesátiletý válečný veterán kandiduje jako nestraník za hnutí STAN. Sázkové kanceláře ho zařadily před volbami mezi největší favority pro získání senátorského křesla.
„Strašně si vážím důvěry, kterou mi lidé dali, a to myslím opravdu vážně,“ uvedl Řehka v restauraci Lokál v Plzni, kde v úzkém kroužku spolupracovníků sledoval výsledky voleb.
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Následně se přesunul do Měšťanské besedy, kde se přidal ke kolegům ze STAN. Uvedl, že se bude snažit maximálně bojovat, aby v Senátu zasedl. Připomněl jednu z motivací, proč se pro kandidaturu rozhodl, kterou je zhoršená bezpečnostní situace ve světě.
„Snažím se být fakt otevřený. Snažil jsem se komunikovat, říkat to, co bych chtěl jak pro region, tak pro tu republiku, chci prostě sloužit dál,“ vysvětlil Řehka důvody, proč ho pravděpodobně lidé poslali do druhého kola voleb. Řekl, že chce určitě vyhrát, protože spousta lidí mu dala důvěru a nezištně bez nároku na honorář mu pomáhala v kampani.
V závěsu je za ním Lucie Kantorová z ANO, voliči ji dali 27,26 procenta hlasů. Čtyřicetiletá učitelka je náměstkyní primátora pro oblast školství.
„S výsledkem jsem spokojená velmi. Jediné, co mě mrzí, že jsme do druhého kola nepostoupili dva Plzeňáci. Uvidíme, jaká bude v druhém kole účast voličů. Samozřejmě budu muset mobilizovat i občany, kteří volili jiné kandidáty a poprosit je o jejich důvěru. Jsou to lidi, kteří mě znají a mohli by dát na to, že tady mají člověka, který tady žije a pracuje. Udělám pro to maximum. Budu opět v rámci kontaktní kampaně obcházet Plzeň,“ řekla Lucie Kantorová.
Připustila, že část voličů Lumíra Aschenbrennera bude v druhém kole volit Karla Řehku. „Vím, že ano, ale já se nevzdávám bez boje a o hlasy se porvu,“ uvedla.
Už v průběhu sčítání hlasů bylo jasné, že šestašedesátiletý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner, který křeslo v horní komoře parlamentu obhajoval, se do druhého kola nedostane. Na postupové místo ztratil přes sedm procent.
Lumír Aschenbrenner je senátorem od roku 2014. Kandidoval za ODS. Již dříve oznámil, že nebude usilovat o post starosty městského obvodu Plzeň-Slovany, který vede od roku 1998, a plně se soustředí na obhajobu křesla v Senátu.
„Plzeň má takového senátora, kterého si zaslouží. Ještě před půl rokem mi STAN slíbil, že mě podpoří. Pana generála (Karla Řehku - pozn. redakce) jsem si vážil za jeho kariéru do doby, než vstoupil do politiky. Od té doby, kdy říká, že je Plzeňák a že kandiduje jako nezávislý, už ne. Plzeňák není,“ vyjádřil se Aschenbrenner.
Na otázku, jako hodnotí výsledek kandidátky za ANO, řekl, že Lucie Kantorová má stabilní podporu voličů ANO. „Hodně si rozmyslím, komu dám svoji podporu ve druhém kole,“ uzavřel končící senátor.