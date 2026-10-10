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Boj o pražský magistrát: STAN vyhrál, stejný počet mandátů bude mít druhé Spolu pro Prahu

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  19:31aktualizováno  11. října 9:17
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Po sečtení všech volebních okrsků ve volbách do pražského zastupitelstva vyhrál STAN s 23,16 procenta hlasů, druhé skončilo Spolu pro Prahu (22,05 procenta), třetí Praha sobě se 17,90. Hlavní vyjednávání o koalici na pražském magistrátu povedou STAN, Spolu, Praha Sobě a Piráti. Spolupráci s ANO lídr STAN Petr Hlaváček vyloučil.

ANO skončilo čtvrté s 14,35 procenta, do zastupitelstva se dostanou také pátí Piráti, kteří mají přes 9 procent.

V zastupitelstvu metropole nezasednou zástupci SPD ani Motoristů. Neuspěla ani strana SEN 21. Voličská účast dosáhla 46,04 procenta.

STAN tak bude mít v zastupitelstvu, které má 65 členů, 17 mandátů. Stejný počet získalo i Spolu pro Prahu. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů. Čtvrté ANO má 11 mandátů, sedm budou mít Piráti.

Průběžný volební výsledek hnutí Praha sobě lídr Adam Scheinherr a kandidát na primátora označoval odpoledne za velice slibný.

Stejně jako před volbami uvedl, že případnou magistrátní koalici by si představoval se SPOLU, STAN a Piráty.

Při příchodu do volebního štábu uvedl, že by si přál zisk kolem 20 procent a vítězství uskupení ve volbách do zastupitelstva hlavního města. Nakonec se musí spokojit se 17,91 procenta hlasů a třetím místem.

„Poslední měsíce jsme jeli na dřeň. Těším se na společné vládnutí v koalici s lidovci a zelenými. Výsledky zatím vypadají velmi dobře. Praha ukazuje směr proti současné vládě. Momentálně jsme na procenta přeskočili hnutí ANO a porazit je by byl obrovský úspěch,“ komentoval Scheinherr po tiskové konferenci.

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Nislerová vidí programový průnik s Prahou sobě a STAN

Kandidátka Pirátů na primátorku Tereza Nislerová by měla za ideální koalici na magistrátu na půdorysu Praha sobě, Piráti a STAN.

„Protože tam vidím největší programový průnik, co se týče řešení problémů Prahy, zejména v oblasti dostupnosti bydlení – chceme dle programů těchto stran stavět všichni městské byty, budovat a rozšiřovat kapacity veřejných středních škol, které v Praze nyní chybí, a tvořit hezké město a veřejný prostor přizpůsobovat všem, kteří se v něm denně pohybují,“ řekla Nislerová.

Jako další variantu spolupráce označila koalici SPOLU, další strany vyloučila.

Hlaváček: Nedovedu si představit spolupráci s ANO

Kandidát Starostů a nezávislých na primátora Petr Hlaváček si nedovede představit spolupráci s vládním ANO v hlavním městě.

Novinářům ve volebním štábu řekl, že Praha je symbol, důležité město, které má držet štábní kulturu. V některých městech podle něj nebude lidsky možné sestavit jiná vedení radnic než ta, kde se spojí zástupci stran bez ohledu na jejich postavení ve vysoké politice.

Obecně STAN odmítá spolupráci s SPD a Motoristy a má problém s ANO na vládní úrovni. O tom, kdo stane v čele Prahy, podle něj začnou jednání v pondělí. Na dotaz ohledně připravenosti zástupců dalších stran k dřívějším setkáním řekl, že štěstí přeje připraveným.

Za hlavní priority pro otevírající se volební období Hlaváček, profesí architekt, označil bydlení, dopravu a bezpečnost. Je rád, že obdobně vnímají hlavní témata i další strany. On osobně se chce zaměřit na adaptaci města na klimatickou změnu.

„Vnímám to jako velké téma, budeme ho prosazovat jako součást tvorby města,“ uvedl. Jako o možných partnerech do koalice mluvil o Spolu pro Prahu, Pirátech a uskupení Praha sobě.

Portlík: Úspěchem bude, když sestavíme koalici

Kandidát ODS na primátora Tomáš Portlík odpoledne řekl, že by považoval za úspěch jakýkoliv volební výsledek, který straně umožní sestavit na magistrátu koalici.

Ta nesmí být vydíratelná, řekl při příchodu do štábu novinářům Portlík. Uvedl, že k případné povolební spolupráci s hnutím ANO je velmi skeptický.

„Za úspěch bych považoval cokoliv, čemu se říká vítězství... Jakékoliv číslo, které by nám umožnilo sestavit koalici, bych považoval za úspěch,“ uvedl v podvečer Portlík.

Úvahy o koalicích jsou podle něj předčasná. Uvedl, že ke společnému magistrátnímu vládnutí s ANO je velmi skeptický. Koalice by podle něj měla být taková, aby nebyla z žádné strany vydíratelná. Zmínil vedle prosazování programu i to, že cítí, že „hodnotové ukotvení Prahy je určitý symbol“.

K povolební spolupráci dál řekl, že si myslí, že by si Piráti a ODS vzájemně „od sebe rádi odpočinuli“.

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