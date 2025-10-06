Státní komise schválila výsledky voleb. Ve Sbírce zákonů vyjdou v úterý

Autor: ,
  10:50aktualizováno  11:33
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny vyhlásí Státní volební komise v úterý ve Sbírce zákonů. Po pondělním jednání komise to oznámil ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Od středy do pátku 17. října tak bude možné průběh a výsledky hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu.
Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...

Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny. Zástupci ministerstva vnitra, ministerstva zahraničních věcí a Českého statistického úřadu. (6. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...
Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...
Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
33 fotografií

„Očekávám, že k tomu dojde nejpozději v úterý dopoledne,“ uvedl Jirovec k termínu zveřejnění volebních výsledků. Vrchní ředitel ministerské sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč uvedl, že komise výsledky voleb projednala a schválila.

Volby z hlediska průběhu podle komise patřily ke klidnějším. S výjimkou potíží s prokazováním totožnosti prostřednictvím aplikace eDoklady žádné vážnější problémy nezaznamenala. Hlasování muselo být přerušeno na několik minut jen v jedné z více než 14 800 volebních místností kvůli uhašení menšího požáru před jednou z nich, uvedl Jirovec.

Ohledně prokazování totožnosti nedostalo ministerstvo stížnost na to, že by některá komise nevěděla, jak pracovat s eDoklady, zdůraznil Vokáč. Ve spolupráci s Digitální informační agenturou se povedlo proškolit komise i v 1700 obcích, kde ještě pár měsíců před volbami s elektronickými doklady neuměli pracovat.

Komise také v pondělí informovala, že Filipa Turka, který se stal českým poslancem za Motoristy, nahradí v Evropském parlamentu bývalý ministr kultury Antonín Staněk za Přísahu. V souladu se zákonem o volbách do EP vyslovila zánik Turkova mandátu a nastoupení náhradníka Staňka do pozice europoslance, řekl v pondělí Jirovec.

V evropských volbách Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Robert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta v pondělí řekl, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.

Sněmovní volby vyhrálo výrazně hnutí ANO, které obdrželo 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 procenta hlasů před Starosty s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.

ANO bude mít nově 80 poslanců, ODS 27, Starostové 22, Piráti 18 a lidovci 16 členů dolní parlamentní komory. Za SPD bylo zvoleno 15 poslanců, za Motoristy 13 a za TOP 09 devět členů Sněmovny. V porovnání s minulými sněmovními volbami si polepšili pouze ANO a Piráti. ANO obhajovalo 72 mandátů, ODS 34, Starostové 33, lidovci 23, SPD 20, TOP 09 celkem 14 křesel a Piráti byli čtyři.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.