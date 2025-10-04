Výsledky voleb 2025 pod drobnohledem. Jak se volilo ve vaší obci a jak hlasovali sousedi?

Chcete vědět, komu to letos hodili vaši sousedi? Podívejte se, koho volili obyvatelé vaší obce, města, okresu či kraje. Výsledky jsou průběžně doplňované podle toho, kde už mají sečteno.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (3. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 skončily a v těchto chvílích probíhá sčítání hlasů. Češi letos mohli volit z 26 uskupení. O tom, kdo usedne na další čtyři roky v dolní komoře parlamentu, už je rozhodnuto, i když ještě nevíme jak.

Pokud jste v letošních volbách odevzdali svůj hlas, asi vás zajímá, zda vaši sousedé volili podobně jako vy. Najít výsledky jednotlivých stran, hnutí a koalic můžete níže, a to přímo pro své nejbližší okolí. Získat můžete data o konkrétní obci, městě, ale také okresu či kraje.

Vyhledávat lze dvěma způsoby. Buď si do vyhledávacího řádku zadáte přímo název obce, města, okresu či kraje, anebo kliknete na příslušný kraj v Česku, který vás zajímá. Rozbalí se vám mapa kraje s uvedenými okresy, po rozkliknutí okresu pak seznam konkrétních obcí. Pak už zbývá jen kliknout na tu, která vás zajímá.

V současné chvíli nejsou ještě výsledky kompletní, pokud si tedy vyberete například okres, který má modrou barvu, není vyloučeno, že po dopočtení hlasů ze všech jeho obcí v něm volby dopadnou jinak, než barva nyní naznačuje.

Výsledky voleb 2025 v Česku

ANO 2011

37,08 %
strana získala 1 174 674 hlasů
86
+14

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

21,44 %
strana získala 679 232 hlasů
47
-24

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,71 %
strana získala 339 477 hlasů
21
-16

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,16 %
strana získala 258 558 hlasů
15
-5

Česká pirátská strana

8,01 %
strana získala 254 013 hlasů
17
-20

Motoristé sobě

6,96 %
strana získala 220 524 hlasů
14
+14

Stačilo!

4,55 %
strana získala 144 190 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 35 239 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 14 363 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 7 382 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,2 %
strana získala 6 541 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 6 097 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,12 %
strana získala 3 911 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 3 909 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,11 %
strana získala 3 780 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 2 898 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 2 244 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,06 %
strana získala 2 205 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,06 %
strana získala 2 055 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 1 891 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 1 662 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 1 660 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,02 %
strana získala 860 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0 %
strana získala 161 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 116 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 67 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

