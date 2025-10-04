Volby do Poslanecké sněmovny 2025 skončily a v těchto chvílích probíhá sčítání hlasů. Češi letos mohli volit z 26 uskupení. O tom, kdo usedne na další čtyři roky v dolní komoře parlamentu, už je rozhodnuto, i když ještě nevíme jak.
Pokud jste v letošních volbách odevzdali svůj hlas, asi vás zajímá, zda vaši sousedé volili podobně jako vy. Najít výsledky jednotlivých stran, hnutí a koalic můžete níže, a to přímo pro své nejbližší okolí. Získat můžete data o konkrétní obci, městě, ale také okresu či kraje.
Vyhledávat lze dvěma způsoby. Buď si do vyhledávacího řádku zadáte přímo název obce, města, okresu či kraje, anebo kliknete na příslušný kraj v Česku, který vás zajímá. Rozbalí se vám mapa kraje s uvedenými okresy, po rozkliknutí okresu pak seznam konkrétních obcí. Pak už zbývá jen kliknout na tu, která vás zajímá.
V současné chvíli nejsou ještě výsledky kompletní, pokud si tedy vyberete například okres, který má modrou barvu, není vyloučeno, že po dopočtení hlasů ze všech jeho obcí v něm volby dopadnou jinak, než barva nyní naznačuje.