Výsledky voleb 2026 vs 2022: všechny strany ztratily mandáty, jen jedna se raduje

Na výsledky komunálních voleb se dá dívat dvěma způsoby. ANO získalo mezi politickými stranami nejvíce hlasů, ale nejvíce zastupitelů z celostátních politických stran mají lidovci. A úplně jinou ligu představují nezávislí kandidáti, kteří obsadili přes 50 tisíc míst.
Rozdíl souvisí i s charakterem komunálních voleb. Strana silná ve velkých městech může získat obrovské množství hlasů, zatímco široká síť kandidátů v malých obcích přináší větší množství jednotlivých zastupitelských mandátů.
Volby 2026 OBRAZEM
Komunální volby 2026 v číslech
- Nezávislí: 50 084 mandátů, o 2 352 více než před čtyřmi lety. Jde o rekord.
- KDU-ČSL: 2 722 mandátů, nejvíce mezi celostátními politickými stranami, ale o 530 méně než v roce 2022.
- STAN: 1 810 mandátů, proti minulým volbám pokles pouze o 44.
- ODS: 1 721 mandátů, ztratila 573 zastupitelů.
- ANO: 1 650 mandátů, o 98 méně než před čtyřmi lety.
- TOP 09: 326 mandátů, pokračuje její dlouhodobý pokles.
- SOCDEM a SPD: sociální demokraté získali 220 mandátů, SPD 166. Obě strany proti roku 2022 výrazně ztratily.
- KSČM: 94 mandátů, zatímco ještě v roce 2022 jich měla 466.
Kdo proti minulým volbám získal a kdo ztratil
Největší absolutní úbytek mezi sledovanými celostátními stranami zaznamenala SOCDEM, těsně následovaná ODS a KDU-ČSL. Procentuálně je ještě výraznější propad komunistů a SPD. Naopak STAN zůstal velmi blízko výsledku z roku 2022. Historické výsledky z let 2018 a 2022 ukazují, že už v minulém volebním období výrazně ubývalo především zastupitelů SOCDEM a KSČM.
|Strana / skupina
|Mandáty 2026
|Mandáty 2022
|Změna 2026 vs. 2022
|Mandáty 2018
|Změna 2022 vs. 2018
|Změna 2026 vs. 2018
|KDU-ČSL
|2 722
|3 252
|−16,3 %
|3 645
|−10,8 %
|−25,3 %
|STAN
|1 810
|1 854
|−2,4 %
|2 601
|−28,7 %
|−30,4 %
|ODS
|1 721
|2 294
|−25,0 %
|2 600
|−11,8 %
|−33,8 %
|ANO
|1 650
|1 748
|−5,6 %
|1 684
|+3,8 %
|−2,0 %
|TOP 09
|326
|428
|−23,8 %
|484
|−11,6 %
|−32,6 %
|SOCDEM
|220
|799
|−72,5 %
|1 955
|−59,1 %
|−88,7 %
|Piráti
|199
|274
|−27,4 %
|358
|−23,5 %
|−44,4 %
|Naše Česko
|170
|–
|–
|–
|–
|–
|SPD
|166
|492
|−66,3 %
|161
|+205,6 %
|+3,1 %
|KSČM
|94
|466
|−79,8 %
|1 470
|−68,3 %
|−93,6 %
|Motoristé
|20
|0
|nově 20
|–
|–
|–
|Nezávislí kandidáti
|50 084
|47 732
|+4,9 %
|44 365
|+7,6 %
|+12,9 %
|Volební účast
|48,00 %
|46,07 %
|+1,93 p. b.
|47,34 %
|−1,27 p. b.
|+0,66 p. b.
Pozn.: Pro dlouhodobé srovnání používáme mandáty podle navrhující strany. Ta započítává i politiky dané strany kandidující v některých koalicích či sdruženích. Právě proto se některá čísla mohou lišit od statistik výsledků čistě podle názvu volební kandidátky.
Dvacet let ústupu tradičních stran
Dlouhodobý pohled ukazuje proměnu ještě výrazněji. ODS měla v roce 2006 více než sedm tisíc zastupitelů, letos jich má 1 721. KDU-ČSL tehdy dosáhla na 5 187 mandátů, letos na 2 722.
Sociální demokracie klesla ze 4 361 zastupitelů v roce 2006 na současných 220 a KSČM z více než čtyř tisíc na pouhých 94. Údaje za roky 2006 a 2010 potvrzují, že tehdy všechny čtyři strany disponovaly v komunální politice několikanásobně větší sítí zastupitelů než dnes.
Jak ubývají mandáty tradičních stran
Počet zastupitelů podle navrhující strany v komunálních volbách 2006–2026
Zdroj: ČSÚ, výsledky komunálních voleb
Vývoj ale nebyl u všech stran plynulý. ODS se po prudkém propadu v roce 2014 v následujících volbách částečně vzpamatovala, lidovci si mezi lety 2010 a 2014 dokonce mírně polepšili.
U sociální demokracie a komunistů je však zejména od roku 2014 patrný prakticky nepřetržitý a velmi výrazný úbytek.
Kdo získal nejvíc mandátů v roce 2026
Vybrané celostátní politické strany a hnutí. Počet mandátů v obecních zastupitelstvech.
Zdroj: ČSÚ. Pracovní údaje – ověřit před publikací.
U stran, které vstoupily do komunální politiky později, jsou trajektorie rozdílné. ANO se od svých prvních komunálních voleb drží v poměrně úzkém pásmu: v roce 2014 získalo 1 610 mandátů, o čtyři roky později 1 684, v roce 2022 pak 1 748 a letos 1 650.
STAN dosáhl maxima v roce 2018, kdy kandidáti navržení hnutím získali 2 601 mandátů. Od té doby jejich počet klesl na 1 854 v roce 2022 a letošních 1 810. TOP 09 naopak počet zastupitelů snižuje prakticky s každými komunálními volbami: z 1 580 v roce 2010 přes 868 v roce 2014 a 484 v roce 2018 až na letošních 326.
SPD po výrazném nárůstu na 492 mandátů v roce 2022 letos spadla na 166, tedy téměř na úroveň svých prvních komunálních voleb v roce 2018.
Nezávislí dál rostou
Opačným směrem se vyvíjí počet mandátů nezávislých kandidátů. V roce 2014 jich připadalo na nezávislé a jejich místní sdružení 41 460, o čtyři roky později 44 365 a v roce 2022 už 47 732. Letos počet poprvé překročil hranici 50 tisíc a dosáhl 50 084 mandátů. Proti roku 2014 je to nárůst o více než 8 600 zastupitelů. Historicky jsou nezávislí silní především v menších obcích, kde celostátní strany často ani vlastní kandidátky nestaví.
Právě zde je dobře vidět zvláštnost komunálních voleb. Celostátní politické strany mohou dominovat podle počtu odevzdaných hlasů či výsledků velkých měst, většinu jednotlivých zastupitelských křesel v Česku ale získávají místní a nezávislí kandidáti. Výsledky voleb 2026 tento dlouhodobý trend ještě posílily.