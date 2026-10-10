Výsledky voleb do Senátu: Grulich obhájil. Křeslo mají jisté i Grolich, Sobotka a Fiala

Okrsky z volebního obvodu Rychnov nad Kněžnou byly sečteny jako první. Grulichův náskok na jeho soka Petra Sadovského z hnutí ANO byl od začátku sčítání pohodlný a dosavadní senátor byl prvním, kdo svůj mandát v těchto volbách potvrdil.
Dalším úspěšným kandidátem, který získal mandát rovnou v prvním kole, je Jan Sobotka v Trutnově za hnutí STAN. Za sebou nechal soupeře z ANO, SPD a PRO.
Odborníci a bookmakeři vítězství již v prvním kole předpovídali také hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi z Lidovců. Ten kandiduje proti Petře Absolonové (ANO) a Jaroslavu Fládrovi (Přísaha) ve Vyškově. Po sečtení dvou třetin okrsků má Grolich přes 60 procent odevzdaných hlasů a s jistotou získaného křesla mu může být do zpěvu.
Velkým favoritem byl ve Strakonicích i dosavadní senátor Tomáš Fiala za Naše Česko. Roli potvrdil a je dalším zvoleným rovnou v prvním kole. Fiala krátce po zvolení oznámil, že se vzdá místa ředitele strakonické nemocnice, kde strávil 24 let. Chce se naplno věnovat práci v Senátu.
Se zpožděním se objevují i první sečtené okrsky z velkých měst. V Plzni se čekal souboj bývalého náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky a senátora Lumíra Aschenbrennera, ale místo něj se s Řehkou o vedení přetahuje Lucie Kantorová z ANO. V hlavním městě má nejvíc okrsků sečteno Praha 5, kde zatím svádí souboj senátor Václav Láska a Radko Sáblík.
Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz
V Příbrami byl favoritem Petr Štěpánek za hnutí STAN, které letos celkově obhajuje 11 mandátů v horní komoře. Štěpánek se ale nevyhne druhému kolu proti Barboře Daňhové z hnutí ANO. V České Lípě vedla za hnutí ANO Jitka Volfová a výrazně porážela hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu. Ten ale ztrátu již takřka dorovnal a čeká se postup obou dvou do druhého klání.
Jasné druhé kolo už je i v Kolíně. Tam kandidát hnutí STAN Michael Kašpar vyzve Andreu Brzobohatou z hnutí ANO. Nic se nezmění ani v Karviné, kde do druhého kola postupuje Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík z uskupení Osobnosti pro kraj. V obvodu Louny do druhého kola senátních voleb postoupil obhajující Ivo Trešl (STAN). Utká se v něm s Jaroslavem Mikolášem (ANO).
Mimo druhé kolo byl dlouhou dobu bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), který kandiduje v Hradci Králové. Nakonec ale otočil vývoj a míří za prvním místem. Slušné podpoře voličů se těší bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda, který na Žďársku kandiduje s podporou strany Volt a postup do druhého kola ho nejspíš nemine.
Volby 2026 OBRAZEM
Kompletní sčítání hlasů i s interaktivní mapou můžete sledovat na tomto odkazu: Sčítání. Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 16. a v sobotu 17. října.
Ve většině obvodů se očekávají dvoukolová klání. Opakem Rychnova nad Kněžnou co do počtu kandidátů je senátní obvod Praha 1, kde je ale i kus městské části Praha 7 a Praha-Troja. Zde je kandidátů hned devět. Mezi nejvýraznější tváře patří spisovatel Jiří Padevět, který se těší podpoře hnutí STAN. Dále pak tento obvod uvidí i souboj bratří Čižinských. Po prvních sečtených okrscích to ale vypadalo na dominanci Padevěta.
Výsledky voleb do Senátu
Jednu z nejvýraznějších kampaní měla kandidátka hnutí ANO v Chebu Sandra Tsoukernik. Tam ji přijel podpořit sám Andrej Babiš a na akci vystoupil i zpěvák Michal David. Ten podle sázkových kanceláří dokonce zahýbal kurzy. Kandidát hnutí STAN Miroslav Plevný se podle bookmakerů dostal z pozice jasného favorita do pozice outsidera. Oba zamíří do druhého kola.
V Kladně byl zase výrazným kandidátem bývalý ústavní soudce Aleš Gerloch. Ten se dokonce dočkal opakované podpory bývalého prezidenta Miloše Zemana. Gerloch zaostává v těžké bitvě o druhé kolo za Adélou Suchardou Šípovou (Piráti) a Petrem Patákem (ODS).
Zemanovy podpory se dočkal i Milan Loprais v obvodu Ostrava-město. Loprais kandiduje za hnutí PRO Jindřicha Rajchla a výrazně zaostává za Ondřejem Šimetkou (ODS) a Lucií Baránkovou Vilamovou (ANO).