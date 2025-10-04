ONLINE: ANO zatím dominuje, Stačilo! se pohybuje na hranici pěti procent

,
  14:30
Podle průběžného sčítání hlasů ve volbách zatím vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Kolem hranice pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by mělo být jasno okolo osmé hodiny večerní. Podle průběžných dat se zatím drží účast okolo 70 procent.
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....

Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová. (4. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Europoslankyně Klára Dostálová přichází do volebního štábu ANO na Chodově. (4....
Marek Benda dorazil do volebního štábu SPOLU do hotelu Grand Majestic Plaza v...
Volby do Poslanecké sněmovny. Volební štáb ANO, Robert Plaga. (4. října 2025)
Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
22 fotografií

Po sečtení přibližně čtvrtiny okrsků vede ANO se ziskem více než 39 %. To by pro hnutí Andreje Babiše znamenalo asi 90 mandátů. Koalice SPOLU má zhruba 19 %. Následuje STAN, SPD a Motoristé sobě. Stačilo! se zatím pohybuje pod pěti procenty nutnými pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Na některých místech se volební účast pohybovala až kolem 75 procent. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. V Praze podle mluvčích radnic dorazilo přibližně 70 procent. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.

Místopředseda ANO Radek Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 %. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.

Místopředsedkyně STAN a lídryně strany v Moravskoslezském kraji Michaela Šebelová věří v úspěch a alespoň deset procent. „Na rozdíl od Andreje Babiše jsem u nás v kraji doma a voliči to ví,“ řekla.

„Myslím si, že vysoká volební účast znamená, že přišli ti lidé, kdo před dvěma měsíci říkali, že jsme je trošku štvali a nechtělo se jim nás volit. Myslím, že to bude dobrý,“ uvedl poslanec Marek Benda (ODS).

Na první sečtený okrsek se v letošních volbách čekalo pouhých 23 minut. Šlo o hlasy Čechů z Brazílie, které se připočítaly do Středočeského kraje. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna o minutu dříve, ve 14:22.

Výsledky voleb 2025 v Česku

ANO 2011

39,14 %
strana získala 268 561 hlasů
91
+19

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

19,49 %
strana získala 133 763 hlasů
43
-28

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,59 %
strana získala 72 666 hlasů
22
-15

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,4 %
strana získala 57 665 hlasů
17
-3

Motoristé sobě

7,43 %
strana získala 50 996 hlasů
14
+14

Česká pirátská strana

7,15 %
strana získala 49 077 hlasů
13
-24

Stačilo!

4,68 %
strana získala 32 134 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,13 %
strana získala 7 787 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,47 %
strana získala 3 292 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 1 679 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 1 412 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,19 %
strana získala 1 312 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 879 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,12 %
strana získala 838 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 747 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 709 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 517 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,06 %
strana získala 465 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 387 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 382 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 332 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,04 %
strana získala 324 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,01 %
strana získala 136 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 8 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0 %
strana získala 7 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 2 hlasy
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.

Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny. Volební štáb ANO, Robert Plaga. (4. října 2025)
Europoslankyně Klára Dostálová přichází do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
Europoslankyně Klára Dostálová přichází do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
348 fotografií

Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.

Kdo sestaví vládu?

Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.

Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz

V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.

I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády.

U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.

Rozdělení mandátů podle krajů ve volbách do Sněmovny
Kraj202120172013201020062002
Středočeský262625242323
Praha232424252525
Jihomoravský232323232323
Moravskoslezský222222222323
Ústecký141314141414
Jihočeský131312131312
Olomoucký121212121212
Zlínský121212121212
Plzeňský111111111111
Královéhradecký111111111111
Pardubický101010101010
Vysočina101011101011
Liberecký888888
Karlovarský555555
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.