Po sečtení přibližně čtvrtiny okrsků vede ANO se ziskem více než 39 %. To by pro hnutí Andreje Babiše znamenalo asi 90 mandátů. Koalice SPOLU má zhruba 19 %. Následuje STAN, SPD a Motoristé sobě. Stačilo! se zatím pohybuje pod pěti procenty nutnými pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Na některých místech se volební účast pohybovala až kolem 75 procent. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. V Praze podle mluvčích radnic dorazilo přibližně 70 procent. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.
Místopředseda ANO Radek Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 %. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.
Místopředsedkyně STAN a lídryně strany v Moravskoslezském kraji Michaela Šebelová věří v úspěch a alespoň deset procent. „Na rozdíl od Andreje Babiše jsem u nás v kraji doma a voliči to ví,“ řekla.
„Myslím si, že vysoká volební účast znamená, že přišli ti lidé, kdo před dvěma měsíci říkali, že jsme je trošku štvali a nechtělo se jim nás volit. Myslím, že to bude dobrý,“ uvedl poslanec Marek Benda (ODS).
Na první sečtený okrsek se v letošních volbách čekalo pouhých 23 minut. Šlo o hlasy Čechů z Brazílie, které se připočítaly do Středočeského kraje. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna o minutu dříve, ve 14:22.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí občanů a podnikatelů
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
Moravské zemské hnutí
Hnutí Kruh
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.
Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.
Kdo sestaví vládu?
Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.
Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz
V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.
I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády.
U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.
|Kraj
|2021
|2017
|2013
|2010
|2006
|2002
|Středočeský
|26
|26
|25
|24
|23
|23
|Praha
|23
|24
|24
|25
|25
|25
|Jihomoravský
|23
|23
|23
|23
|23
|23
|Moravskoslezský
|22
|22
|22
|22
|23
|23
|Ústecký
|14
|13
|14
|14
|14
|14
|Jihočeský
|13
|13
|12
|13
|13
|12
|Olomoucký
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Zlínský
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Plzeňský
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Královéhradecký
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Pardubický
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|Vysočina
|10
|10
|11
|10
|10
|11
|Liberecký
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|Karlovarský
|5
|5
|5
|5
|5
|5