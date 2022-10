V Praze 6 sestavili koalici, starostu Koláře vystřídá Jakub Stárek z ODS

Strany v neděli podepsaly memorandum o tom, že jejich společným cílem je vytvoření koalice. Ta bude mít 23 zastupitelů ze 45. Volit nové vedení bude zastupitelstvo, které poprvé zasedne pravděpodobně 21. října.

Stárek vysvětlil, že na začátku vytvořily ODS s KDU-ČSL vyjednávací dvojblok se STAN a Zelenými, aby následně po jednáních o programu jako nejvhodnějšího třetího partnera zvolily Prahu 6 Sobě.

Ta do zastupitelstva Prahy 6 kandidovala letos poprvé a získala šest mandátů, stejně jako STAN s podporou Zelených. Vítězná koalice ODS a KDU-ČSL má 11 křesel.

V zastupitelstvu dále zasednou Piráti se sedmi mandáty, TOP 09 rovněž se sedmi, hnutí ANO se šesti a Trikolora, SPD a nezávislí kandidáti se dvěma křesly.

Starostou se zřejmě stane současný místostarosta Jakub Stárek.

„O jednotlivých pozicích zatím jednáme, ale je to velice pravděpodobné,“ řekl. Dodal, že jak do přípravy společného programu, tak následně do správy městské části plánují koaliční strany výrazněji než v minulosti zapojit opoziční zastupitele.

Koalice nebude stabilní, míní TOP 09

Post starosty v minulých dvou volebních obdobích držela TOP 09, která nyní zřejmě skončí v opozici.

„Obhájili jsme sedm mandátů jako v minulém období. Jde o jeden z nejlepších výsledků v rámci Prahy, kde TOP 09 kandidovala samostatně,“ uvedl předseda TOP 09 v Praze 6 Jan Chabr.

Dodal, že plánovanou koalici s křehkou většinou nevnímá jako příliš stabilní volbu pro přicházející těžké období a že TOP 09 je nicméně připravena na opoziční roli.

V roce 2018 vyhrála volby v Praze 6 koalice Klid složená z TOP 09 a KDU-ČSL, která získala deset mandátů v zastupitelstvu stejně jako ODS. Třetí Piráti získali devět křesel, čtvrté STAN sedm, páté hnutí ANO šest a poslední Zelení tři.

Na koalici se domluvily TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN a starostou se stal podruhé Ondřej Kolář (TOP 09). Ten již letos po loňském zvolení do Poslanecké sněmovny na post starosty neaspiroval, na kandidátce TOP 09 byl na třetím místě.

Praha 6 je podle počtu obyvatel třetí největší pražskou městskou částí po Praze 4 a Praze 10. Rozlohou je největší. Zahrnuje katastrální území Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, část Bubenče a Hradčan.