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Volební výsledky vyšly ve Sbírce zákonů. Těsná porážka na Žďársku zamíří k soudu

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  16:48
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Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo....

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
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Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října...
10 fotografií
Výsledky letošních voleb do třetiny Senátu byly v úterý vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Státní volební komise v ní zveřejnila jak výsledky finále senátních voleb, tak i celkové výsledky prvního kola. Od středy je tak bude možné napadnout u Nejvyššího správního soudu, který letos obdrží nejméně jednu stížnost ze Žďárska.

Výsledky prvního kola voleb na Ždársku chce napadnout neúspěšný kandidát ODS Radek Černý, kterému postup do finále unikl o jediný hlas ve prospěch později zvoleného staronového senátora Josefa Klementa (KDU-ČSL).

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
141 fotografií

„Návrhem na přezkum volebního procesu se rozhodně nechci pokoušet zvrátit výsledek voleb. Mým cílem je toliko odstranit pochybnosti, aby se ještě více posílila důvěra voličů ve volby a v český volební systém,“ uvedl v pondělí Černý.

Nejvíce senátorů z 27 zvolených letos získala obě hnutí Starostů, a to celkem deset. Za ODS, která obhajovala pět mandátů, zvítězilo sedm kandidátů. Trojici senátorů znovu získala KDU-ČSL, obdobně dva mandáty uhájila TOP 09. Zbývajících pět křesel si rozdělily Naše Česko, SEN 21, Naše město Frýdek-Místek, Osobnosti pro kraj a 24/7.

Z vládních uskupení žádný ze zástupců ANO či SPD na zvolení nedosáhl ani v předchozím prvním kole, z něhož vzešlo zbývající pět letošních nových či staronových senátorů. Motoristé nikoho nenominovali.

V případě pěti kandidátů zvolených v prvním kole, jejichž jména byla ve sbírce vyhlášena už před týdnem, desetidenní lhůta pro soudní přezkum skončí tento pátek. V případě zbývajících 22 lhůta uplyne v pátek 30. října.

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