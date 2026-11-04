„Volby dopadly, jak jsem očekával, i když vítězství je obrovské. Padla i například bašta republikánů Texas. Znamená to, že do konce mandátu Trumpa to bude samé veto a paralýza, ale prezident Trump si bude dělat co chce a doufám, že se mu podaří ukončit válku na Ukrajině,“ uvedl premiér Andrej Babiš před odletem na oficiální návštěvu Polska.
Bývalý ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan zmínil, že populismus má datum spotřeby. „Můžou chvíli křičet, urážet soupeře a slibovat zázraky, ale když nepřijdou reálné výsledky, lidé vystaví účet. Silácká gesta a marketing nestačí – platí to za oceánem i u nás,“ doplnil Rakušan.
Předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz řekl, že je to jasné vítězství demokratů. „Jejich nejsilnější zbraní v předvolebním boji byl Donald Trump, jeho styl vystupování a růst cen. Republikáni mají jasný úkol - najít do dvou let nového silného kandidáta na prezidenta. Pro nás by bylo určitě dobré, kdyby politika Bílého domu byla předvídatelnější a posilovala euroatlantické vazby a NATO. To ale samotný výsledek těchto voleb nezaručuje,“ podotkl Kupka.
Podle něj zcela jistě platí, že v dalších měsících bude pro Trumpa vládnutí komplikovanější. „Přál bych si, aby bylo v Americe více republikánské odpovědné politiky a méně nepředvídatelnosti a výstřednosti. Uvidíme, jakou cestou se teď Trump a republikáni vydají,“ dodal Kupka.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib má za to, že Američané ukázali, že jejich demokracie má funkční brzdy. „Pro Evropu je to šance, že se pomoc Ukrajině vrátí na stůl. Stále ale platí, že obranu si musíme zajistit sami, protože Trump zůstává prezidentem,“ dodal Hřib.
Bývalý premiér Petr Fiala na sociální síti X k volbám napsal, že Trump utrpěl drtivou porážku. Voliči podle něj dali jednoznačně najevo velkou nespokojenost s jeho politikou.
„Nejde jen o běžnou změnu většin v komorách Kongresu uprostřed prezidentského období. Dosavadní výsledky ukazují historickou porážku republikánů. Demokraté vyhráli i tam, kde desítky let nebyli úspěšní. Jednoznačnou příčinou je Trumpova politika,“ zdůraznil Fiala s tím, že Trumpovy kroky jsou pro Evropu nevýhodné a místy nebezpečné.
„Od celních bariér přes tragické výsledky jeho blízkovýchodní politiky až po ústupky Rusku. Zvlášť znepokojivé je, jak snadno byl americký prezident ochoten podřídit bezpečnost spojenců potřebám vlastní volební kampaně,“ podotkl Fiala. Podle něj Trump bude muset nyní postupovat jinak.
Volby byly označované za referendum
Demokraté dosáhli v boji o Senát historických úspěchů v několika tradičně republikánských státech. V Texasu porazil James Talarico republikána Kena Paxtona a stane se prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas za 38 let. V Jižní Karolíně demokratka Annie Andrewsová triumfovala nad dosavadní senátorkou Darline Grahamovou.
Americký prezident Donald Trump v reakci uvedl, že kdyby byl na hlasovacím lístku on, republikáni by nepochybně zvítězili. Prohlásil ale, že je „rozhodně ochoten“ výsledky voleb do Kongresu uznat.
Volby byly označované za referendum o Trumpovi, který má ještě více než dva roky do skončení druhého mandátu. Republikánský prezident voličům vzkázal, aby k volbám přistupovali tak, jako by byl sám na hlasovacím lístku. Republikáni dosud měli v Kongresu většinu.