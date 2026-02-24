Potápěče hledají i báňští záchranáři a podvodní drony, jdou do hloubky 50 metrů

  12:25aktualizováno  12:34
V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Podle informací redaktora iDNES.cz u vody vzniklo celé „záchranářské městečko“. Na pomoc přijeli i hasiči z Prahy s barokomorou, báňští záchranáři a posily z Brna.

Pátrání po policistovi z elitního útvaru začalo v pondělí kolem 13:00. V úterý se týmy do akce vrátily v deset hodin dopoledne.

„Dnes zatím bez výsledku. Najíždějí sem síly a prostředky policie, hasičů i vodní záchranné služby,“ potvrdil kolem poledne přímo u přehrady ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia Petr Koutný.

Záchranářské městečko pod kopcem

Sjezd k potápěčské základně se proměnil v rušné logistické centrum. „Je to tu jako městečko. Stojí tu fůra aut, lodě, čluny a hasiči zde mají i občerstvovací zázemí,“ popisuje redaktor iDNES.cz Martin Vokáč, který se dostal přímo mezi záchranáře.

Na místo dorazily jednotky z celé republiky, včetně Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se při výcviku nevynořil. (24. února 2026)
Pražští hasiči na přehradu v doprovodu náklaďáku a vozu Škoda Kodiaq dopravili mobilní barokomoru. Ta má sloužit jako pojistka pro zasahující potápěče. „Máme ji tu pro případ, kdybychom takovou službu potřebovali,“ upřesnil Koutný.

Plocha 400 metrů a klidná voda

Pátrací týmy mají aktuálně vytipovanou plochu o rozloze zhruba 300 až 400 metrů čtverečních, kde by se tělo pohřešovaného mohlo nacházet.

Přestože se hledá v hloubkách mezi 40 až 50 metry, pod hladinou je nyní klid. „Nečekají, že by tam byly proudy, protože si nechali zastavit elektrárnu,“ hlásí z terénu reportér.

Hlavním nepřítelem taky nyní zůstává tma. Viditelnost v ledové vodě se pohybuje maximálně do tří metrů. Pátrači využívají také podvodní drony.

Posádky na člunech se v pravidelných intervalech střídají, zatímco hasiči metr po metru kontrolují břehy. „Čeká se ještě na příjezd dronařů, kteří by měli oblast monitorovat s další speciální technikou,“ doplnil redaktor.

Běžný výcvik se změnil v tragédii

Pohřešovaný policista patří k Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku. V pondělí byl pod vodou v rámci standardního cvičení. „Byli tady tři policisté. V tu chvíli se ale podle mých informací potápěl sám,“ uvedl Koutný.

Spekulovat o příčinách, zda šlo o technickou závadu, zdravotní indispozici nebo lidský faktor, policie odmítá. „Těch příčin může být vícero,“ uzavřel Koutný s tím, že týmy využijí veškerou dostupnou techniku včetně sonarů, dokud kolegu nenajdou.

Kvůli bezpečnosti a usnadnění práce záchranářů je v úterý zcela zastaven provoz místní přečerpávací elektrárny. Právě silné proudy vznikající při jejím provozu by mohly pátrání ještě více komplikovat.

„V Dalešicích hladina kolísá i o šest metrů. Pohřešovaného potápěče zřejmě nějaký proud odnesl, já osobně bych ho hledal někde na česlích u hráze přehrady,“ míní zkušený mezinárodní instruktor potápění, jehož identitu redakce iDNES.cz zná.

Dalešická přehrada byla vybudovaná v 70. letech jako zásobárna vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Jde o nejhlubší vodní nádrž v České republice, maximální hloubka dosahuje až 85 metrů.

23. února 2026

