Podle jednatele městské společnosti Horácká multifunkční aréna Martina Lindovského už se domlouvají významné tenisové, basketbalové či volejbalové akce.
„Mluvil jsem s pořadateli Davis Cupu. Pokud listopadový los rozhodne o tom, že by český tým hrál domácí zápas, mají zájem v polovině února hrát právě v Jihlavě,“ prozradil Lindovský. „Stejně tak si myslíme, že by se tu mohla představit i hokejová reprezentace,“ naznačil plány na první polovinu roku 2026.
Sedm let příprav, dva roky intenzivní stavební činnosti. Tak vznikala Horácká aréna, nejmodernější a novými technologiemi nejnabitejší hala v České republice.
„Pro mě je to sedm let práce, sedm let vztahu s lidmi, se kterými jsme dokázali to, že je aréna hotová,“ uvedl manažer stavby, jihlavský radní David Beke. „Za těch sedm let jsem si s nimi vytvořil vztah téměř rodinný, chemie nám fungovala naprosto perfektně.“
Dodrželi cenu i termín dokončení
A to i přesto, že ne vše šlo bez problémů. „Překážek, které jsme museli překonat, bylo tolik, že by to vydalo na knihu nebo na dokumentární film. A pokud by se v různých etapách klíčoví jednotlivci aktivně nezapojili, tak by ten proces havaroval,“ říká Beke.
„Bylo tam mraky situací, kdy jsme padali na hubu, řešili jsme různé situace po nocích. Přepracovávali jsme projekty, řešili pozemky, peníze...“
Nakonec se však vše podařilo. „Chci poděkovat všem lidem, kteří se na tom podíleli. Stovkám lidí patří dík,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška, který ocenil dvě klíčové věci: podařilo se dodržet cenu stavby a termín dokončení.
„To, že se předání stavby do rukou města posunulo o dva týdny, je naprosté minimum. A termín prvního zápasu, který jsme si řekli, se podařilo dodržet,“ pochvaluje si primátor.
„Že jsme dodrželi rozpočet, to je za mě neskutečný výkon. To se mnohdy nepodaří ani při stavbě malého chodníku nebo rekonstrukci rodinného domku,“ myslí si Beke. „Jsem i nesmírně rád, že se podařilo dodržet termín dokončení. Myslím, že bude nesmírně těžké pro kohokoliv něco podobného zopakovat.“
Na financování stavby za 2,2 miliardy korun se kromě města Jihlavy podílel půlmilardovým příspěvkem Kraj Vysočina, 300 milionů přispěla Národní sportovní agentura.
„Co je nejdůležitější: přesto, že jsme dokázali udělat tak velikou investici, z mého pohledu se to neprojevilo na fungování města. Že by to město jakýkoliv způsobem omezilo ve výdajích na investice. Naopak, byly ještě navýšeny,“ dodal primátor Ryška.
Hala není ani malá, ani velká. Zkrátka akorát
Moderní aréna nadchla jednu z legend československého hokeje, bývalého reprezentanta a útočníka Dukly Jihlava Jiřího Holíka. „Samozřejmě, jako mladý kluk bych si přál hrát v takové aréně. Ale tenkrát byla jiná doba,“ vzpomíná čtyrnásobný olympijský medailista a trojnásobný mistr světa.
„Musím smeknout před zastupitelstvem, že to prosadilo a pustilo se do toho. Protože o nové hokejové hale se v Jihlavě mluvilo asi dvacet let.“
Horácká aréna v číslech
Horácká aréna při hokejových zápasech nabízí kapacitu 5 581 míst, při kulturních akcích se do ní vejde až 7 416 diváků. „Hala se mi moc líbí. Pro Jihlavu nebude ani velká, ani malá. Zkrátka akorát,“ myslí si Holík, který komentuje běžecký ovál na střeše arény. „Ještě, že za našich mladých let tohle nebylo. Protože už vidím trenéra Neveselého, jak by nás ráno hnal na střechu běhat,“ usmál se sedminásobný mistr ligy.
Ščerban věří, že Dukla doma začne výhrou
Sobotní zápas 15. kola Maxa ligy se Zlínem bude prvním v testovacím režimu. Velkou premiéru bude mít hala 1. listopadu, kdy by se měl hrát oficiální ceremoniální zápas s pražskou Slavií.
„Domluvili jsme se, že první tři zápasy budou zkušební,“ potvrzuje jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban před duely se Zlínem (25. 10.), Třebíčí (28. 10.) a Litoměřicemi (29. 10.). „Místo toho, abychom tady měsíc trénovali a halu oživovali, jdeme po dvou dnech od jejího převzetí do ostrého zápasu. To opravdu není žádná sranda.“
Přesto věří, že se premiéra proti Beranům Dukle povede. „Určitě budeme chtít vyhrát a já věřím, že i vyhrajeme,“ doufá Ščerban. „Podařilo se nám složit výborný tým, který jde za svým cílem. Na to, že jsme prvních třináct zápasů hráli pouze zápasy venku, je naše bilance opravdu úžasná. Tým podával neskutečné výkony,“ zmínil Ščerban devět výher (z toho jednou v prodloužení) a čtyři porážky.
Hala nadupaná moderními technologiemi
Horácká aréna je v současnosti jednou z nejmodernějších multifunkčních hal v Česku. „Je sice domovským stánkem hokejové Dukly, ale v hale se dají provozovat prakticky všechny možné sporty a významnou roli by v ní měly tvořit i kulturní a společenské akce,“ je přesvědčen Beke.
Prostory mají kvalitní zvukové a světelné vybavení. Pro dobrou akustiku je pod střechou 3 048 panelů. Ty jsou navrženy a umístěny tak, aby pohlcovaly zvuk, snižovaly nežádoucí ozvěnu a zlepšily srozumitelnost v prostoru.
Celkem je na tribunách zavěšeno 2,4 tuny audio techniky, kterou tvoří mimo jiné 16 basových modulů, jenž dají zvuku patřičnou hloubku. Celkový výkon audia je 126 tisíc wattů. Pro srovnání například pražská O2 aréna s kapacitou až 20 tisíc lidí, což je zhruba trojnásobek kapacity Horácké arény, má výkon ozvučení jen dvojnásobný.
Mezi světelnými prvky je nejvýraznější LED kostka uprostřed haly a unikátní mantinely, které jsou v České republice v tuto chvíli naprosto ojedinělé díky technologii LED 360°. Panely obepínající celou halu obsahují bezmála 11 milionů diod a v Jihlavě je instalovali technici z Finska.
Středová LED kostka je velká 6,5 x 5 metrů a váží téměř pět tun. Její zdvih umožňují čtyři motorové kladkostroje řízené centrálním systémem.
Na tribunách pak systém LED technologií vytváří takzvaný „poprsník“ – 217 metrů dlouhý pás LED diod, který lemuje celý vnitřek arény.
Nyní je zájem obrovský. Ale jaká bude budoucnost?
Na jedné straně úleva, že se podařilo stavbu dokončit v čas. Na druhé obavy, zda Horácká aréna naplní očekávání. Tak hodnotí své aktuální pocity manažer stavby, radní David Beke.
„Ať chcete, nebo ne, za sedm let vám aréna přiroste k srdci. Můj syn je stejně starý, jako projekt arény,“ usmál se Beke. „Cítím úlevu, ale i obavu, co s tím objektem bude do budoucna. Jestli se podaří naplnit očekávání, která do ní lidé vkládají. A jestli ekonomika baráku bude fugovat tak, jak jsme si přáli,“ přemítá jihlavský radní.
„Zaznělo tu, že jsou obavy, jak hala bude žít. Já obavy z budoucnosti nemám,“ reagoval jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. „Poslední tři dny zažíváme peklo, sto telefonátů denně, jestli bychom to nemohli nějak udělat a jeden lístek vytisknout, aby se sem lidé zítra dostali,“ popisuje šéf Dukly.
Aktuálně jedinou šancí, jak vidět první tři domácí zápasy, je vlastnit permantní vstupenku. Těch se do dnešního dne prodalo kolem 2 100 kusů.
Už nyní je jasné, že Horácká aréna bude vyprodaná v sobotu 8. listopadu, kdy se chystá grand opening, slavnostní otevření s názvem Vítej, Aréno. „Bude to představení zdejších spolků a kultury v moderní podobě a s podporou špičkové AV techniky,“ zmiňuje jednatel společnosti Horácká multifunkční aréna Martin Lindovský. Největším tahákem bude hudební vystoupení zpěvačky Ewy Farne a jihlavských kapel XIII. století a Pio Squad.