Falešní bankéři míří před soud, spis kybernetického podvodu má 35 tisíc stran

Zmiňovaný případ, který se v loňském roce podařil rozkrýt policistům z odboru obecné kriminality ve spolupráci s kolegy z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, má celkem 35 tisíc spisových stran.

V součtu se jednalo o 803 objasněných dílčích skutků a způsobená dokonaná škoda poškozeným lidem přesáhla částku 195 milionů korun, škoda v pokusu dosáhla téměř 59 milionů korun.

V České republice kriminalisté v rámci rozsáhlé realizace případu loni zadrželi čtyři podezřelé, na něž po zahájení trestního stíhání byla uvalena vazba. „Všichni čtyři byli obviněni z podvodu a účasti na organizované zločinecké skupině, kde jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v trvání až 12 let,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V té době bylo vedeno pro vyšetřování 300 dílčích útoků spáchaných v rámci celé České republiky od března roku 2021 do listopadu roku 2022. V srpnu a listopadu loňského roku bylo trestní stíhání rozšířeno o dalších 503 dílčích útoků spáchaných na území celé České republiky od března roku 2021 do března roku 2023. „Z procesních důvodů byl posléze případ čtyř obviněných pachatelů zadržených 12. dubna 2023 v ČR vedený samostatně,“ vysvětlila Čírtková.

Tito čtyři obžalovaní tak již stanuli před Městským soudem v Praze, kde od května letošního roku probíhá hlavní líčení v této věci, které ještě nebylo ukončeno.

Druhá větev vyšetřování

Na území Ukrajiny bylo loni ve stejné kauze zadrženo šest lidí, na které loni v dubnu soud v ukrajinském Dnipru uvalil vydávací vazbu. Pět z nich bylo předáno na hranicích Ukrajiny a Polska loni 25. září v rámci extradičního řízení, šestý obviněný byl předán do České republiky 4. října loňského roku. Všichni jsou momentálně ve vazbě.

Před několika týdny vyšetřovatel ukončil vyšetřování i této „druhé větve“ Falešného bankéře návrhem na podání obžaloby. „Tento případ byl pro naše policisty velice složitý jak z hlediska operativní práce, technického řešení celé rozsáhlé realizace, tak i z hlediska následného vyšetřování. Bylo zapotřebí zajistit překlady všech rozsáhlých usnesení o zahájení trestního stíhání do dvou jazyků, ale v rámci vyšetřování provést také velké množství výslechů svědků, znaleckých posudků a odborných vyjádření, vyhodnotit obrovské množství dat a informací ze zajištěné výpočetní a mobilní techniky a provedených operativních úkonů jak v České republice, tak i na Ukrajině,“ uvedl náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Pavel Peňáz.

Spisový materiál v každé části případu „Falešného bankéře“ čítá téměř 35 tisíc stran. „Všechno se podařilo úspěšně zrealizovat díky profesionální a usilovné práci všech do případu nasazených policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, ale i díky zapojení Národní policie Ukrajiny, Europolu a Eurojustu,“ doplnil Penáz, který dodal, že je velice rád, že se nyní podařilo ve lhůtě do jednoho roku od zahájení trestního stíhání pachatelů procesně dotáhnout do úspěšného konce „obě“ části případu a postavit všech deset pachatelů před soud.

Pachatelé své oběti přesvědčovali i s využitím „policejní identity“. Jeden z podvodníků se představil jako policista a ohrožení peněz na účtu potvrdil. Oběti se přitom objevilo skutečné telefonní číslo policie, protože se jednalo o takzvaný spoofing. „Někdy hovory s falešným bankéřem trvaly minuty, někdy hodiny. V kontaktu byli i více dní - tři až čtyři,“ popsal Peňáz.

Zadržením, obviněním a postavením před soud obou zmiňovaných skupin pachatelů ale tento typ trestné činnosti v žádném případě neskončil.

„Kriminalistům se sice podařilo „rozbít“ jednu dobře organizovanou zločineckou skupinu, ale to neznamená, že se podařilo zabránit vzniku dalších, které v páchání trestné činnosti pokračují. Proto stále platí varování pro občany, aby byli při komunikaci s neznámými osobami, které je kontaktují s upozorněním, že byl jejich bankovní účet napaden a vyzývají je k převodu finančních prostředků na „bezpečné“ účty, velice obezřetní. Na takovéto telefonické pokyny nikdy nereagujte a v případě pochybností o pohybech na svém účtu kontaktujte svoji banku a vše si sami ověřte,“ dodala Čírtková.