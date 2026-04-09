Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

Autor:
  10:23
Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil sedmašedesátiletému muži, který loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce, 17 let vězení za vraždu s rozmyslem. Muž se doznal, podle něj šlo ale o afekt. Tragické události předcházel požár domu, který podle spisu senior sám založil. Státní zástupce pro něj žádal osmnáctileté vězení.

Incident se odehrál 12. února loňského roku. Muž na svého příbuzného vystřelil na ulici z legálně držené zbraně v momentě, kdy už byli na místě hasiči a policisté přivolaní k nahlášenému požáru. Hlídka tak střelce zadržela bezprostředně po činu. Kriminalisté seniora následně obvinili z vraždy spáchané po předchozím uvážení.

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
Hlavním bodem sváru u soudu byla právní kvalifikace činu. Podle žalobce Jana Adama nešlo o náhlé zatmění mysli, ale o jednání s rozmyslem. „Obžalovaný musel učinit několik kroků, které musel zvážit. Zbraň si připravil, nabil ji ničivějšími náboji a musel mířit,“ argumentoval státní zástupce. Podle něj navíc obžalovaný po zatčení policistovi v autě řekl, že by si našel i jiný způsob, jak synovce zabít.

Obhajoba však takovou interpretaci odmítla. Podle advokáta nebyla splněna kritéria pro vraždu s rozmyslem. Tvrdil, že dosud netrestaný muž jednal v silném afektu a ve stavu naprostého psychického vyčerpání a zoufalství, které vyvolal předchozí rodinný konflikt. Navrhoval proto čin překvalifikovat na mírnější zabití.

Sám obžalovaný se k činu doznal a před soudem vyjádřil lítost, trvá však na tom, že nejednal podle plánu, ale pod vlivem emocí.

