Šéf děkanů Stejskal: Dostávám jednu výpověď týdně. Někteří kolegové nemají po zaplacení nájmu ani na jídlo

Lidovky.cz: Vy jste měli zhruba měsíc na sepsání dokumentů pro MŠMT. Není to málo?

Já to spíš vnímám jako impuls a tento dialog musí pokračovat. Manko necelých 11 miliard, které ministerstvo vyčíslilo, chápu tak, že kdyby přidávali univerzitním profesorům stejně, jako učitelům na základkách, tak by k tomu potřebovali tuto sumu. Kdyby univerzity takovou částku měly, tak není co řešit.

Lidovky.cz: Napsal jste do návrhu pro MŠMT, jak konkrétně by mohla ušetřit vaše fakulta?

Vidím cestu k úsporám meziuniverzitně. Třeba některé obory, typicky malé jazyky, učit společně s jinou univerzitou. Mít kvalifikované lidi a neplatit dvě katedry, ale mít dvě malá pracoviště, která to dohromady zvládnou. To ale v našich podmínkách zatím právně nejde, protože někdo za to musí mít odpovědnost a někdo ty lidi musí platit. Druhý návrh je i mezinárodně uznávat akreditace. To znamená, aby my jsme mohli učit s jinými školami v Evropě. To zatím také nejde. Nemůžeme uznat cizí akreditace, dokonce ani ty společné evropské.