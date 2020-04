Vysoké školy se od pondělí otevřou pro všechny ročníky, rozhodla vláda

Praha Od pondělí se otevřou vysoké školy pro všechny studenty. Vláda o tom rozhodla ve čtvrtek v krizovém opatření, řekl po zasedání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od tohoto pondělí byly vysoké školy otevřené v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Mělo to znamenat možnost konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Vojtěch ve čtvrtek řekl, že i v případě vysokých škol kabinet postupuje ve svém plánu postupného rozvolňování opatření přijatých kvůli šíření nového typu koronaviru. „V krizovém opatření se od 27. dubna umožňuje účast ve všech ročnících vysokých škol, už to není pouze ten poslední, jak to bylo definováno původně,“ řekl ministr.



Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou kvůli nemoci covid-19 od 11. března zavřené do odvolání. Od 13. března je zakázaná také osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách, jazykových školách či zájmových kroužcích. Školy by se podle plánu vlády už do konce školního roku naplno otevřít neměly. Stát je plánuje otevírat postupně.



Studenti posledních ročníků vysokých škole se do nich mohli vrátit jako první, ale pouze při společných aktivitách nejvýše pěti lidí. Pokud to vývoj epidemie dovolí, maturantům by se dveře škol mohly otevřít 11. května a skupinám školáků na prvním stupni základních škol 25. května. Nejméně počítá vláda do července s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.